Emilio Aragón en 'Herrera en COPE': "Que los niños sigan escuchando las canciones de mi padre me emociona"

Un musical desenfadado que celebra la vida y las enseñanzas de Jesús a través de parábolas y relatos del Evangelio de San Marcos, representados en una serie de sketches. El propio Aragón, ha dejado caer también que hay guiños a la actualidad en determinados momentos del show. Junto a Emilio, como productor aparece el actor Antonio Banderas.

El director musical, de pequeño tenía un sueño que, en principio no era seguir los pasos de su padre: “Yo le dije a mis padres que quería ser piloto, y no les gustó mucho, la verdad”. “Di clases, hice muchas horas de vuelo, … y un día mi padre me dijo, “¿De verdad tú te ves en la cabina de un avión?” Y yo sí, sí”. “Al final ganaron los genes y me dedique al teatro”.- Dice Emilio.

Durante la charla con Alberto Herrera, Aragón ha sacado unas palabras para su madre, a la que aprecia con toda su alma: “A parte de la influencia, lógicamente de mi padre que ha hecho que yo ame esta profesión, pero, la influencia de mi madre, en silencio criando a sus hijos”. “He tenido una relación maravillosa con mis padres siempre. Jamás he visto a mi madre enfadada, triste alguna vez, pero enfadada, jamás”.

Por cosas de la vida, la hermana de Emilio, ya hizo este musical hace varias décadas, él mismo cuenta: “Estábamos en México, mi padre y mi tío terminaron el contrato con la televisión y mi hermana estaba en Madrid”. “Entonces mi hermana un día nos manda una carta y nos dice que le han cogido para hacer una obra”. “50 años después, aquí estamos, Antonio y yo”. Esta idea, surgió después de la pandemia: “Me llama Movistar para hacer un programa, me dicen, “ya se que no quieres hacer nada pero lo quiero intentar, que hagas algo con nosotros”. Entonces me siento en la mesa a comer y les cuento la llamada a mi mujer y mis hijos, me dicen que soy un pesado que por qué no quiero hacer nada y entonces recapacité e hicimos el programa”. “Esa temporada la cerró Antonio Banderas y, en el camerino me dice, podríamos hacer “Godspell”, estoy firmando los derechos”. “Esto fue hace 7 meses”. “Al final, tuvimos una conversación con el compositor de esta comedia musical y bueno, el ejercicio ha sido para mi un viaje emocional precioso”.

El musical se estrena el próximo 3 de noviembre en el Teatro del Soho, en Madrid.