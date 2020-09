Emilia Chavero en "Herrera en COPE": "Estamos esperando que diga dónde está ella"

Con la voz quebrada por la emoción, por la tensión que llevan viviendo desde hace cuatro años (5 de julio de 2016), cuando desapareció Manuela, Emilia Chavero ha intervenido en "Herrera en COPE" para confirmar que la UCO ha detenido al autor de la desaparición y todo parece muerte de su hermana.

Emilia sabe desde anoche, como ha revelado en sus primeras declaraciones a un medio de comunicación, que el detenido, vecino de su hermana -sus casas están separadas por escasos 40 metros-, es el autor de la desaparición de Manuela porque se lo ha confesado a la Guardia Civil, pero que aún no ha dicho qué ha hecho con ella y dónde está.

"Los investigadores nos llamaron a las nueve de la noche de ayer para decirnos que habían detenido a una persona. Al principio no nos querían decir quién era, pero yo insistí y me lo dijeron. Aún no ha hablado, hablará a lo largo del día. Estamos destrozados. Mis padres no lo saben aún porque yo no quiero que lo sepan".

"Ha sido una noche muy mala" confiesa Emilia a Carlos Herrera, "estamos muy mal".

Manuel desapareció hace cuatro años y su familia siempre sospechó que Manuela no se fue por voluntad propia, "cuatro años de lucha continua que hemos tenido. Sabíamos perfectamente que le habían hecho algo. Creo que todo sucedió la misma noche, y la persona que está detenida la conozco perfectamente. Incluso hablé con él al mes de pasar lo de mi hermana, por eso no me miraba a los ojos, ¡madre mía!".

Una carta decisiva

Emilia Chavero ha confirmado que hace unas semanas recibieron una carta anónima que entregaron a la Guardia Civil, "se la pusimos en conocimiento de la UCO y ha sido un punto, ha servido para parte de la investigación".

"La carta alentaba de que alguien vio algo o que alguien habló algo, porque claro a los cuatro años..., es que alguien vio algo y alguien ha dicho algo y ha llegado este golpe de suerte porque si no, este individuo no hubiera soltado prenda".

Un hombre violento obsesinado con Manuela

Emilia ha confesado en COPE que ella y su familia sospecharon desde el primer momento de este joven de 28 años, vecino de Manuela. "Desde el primer momento, era uno de mis principales sospechosos. Es una persona violenta y creo que estaba obsesionado por mi hermana".

El ahora detenido, jugaba al despiste "hablaba con unos y con otros en Monesterio y procuraba desviar la atención de lo que había sucedido hacia otras personas".

Asegura Emilia que siempre ha mostrado una "gran sangre fría y ha dejado a toda una familia destrozada y a dos niños sin su madre. Lo más fuerte es que se te vaya un familiar y no te puedas despedir de ella".

Ahora solo queda saber qué hizo con Manuela y dónde está ella, "él ha confesado ante la UCO, solo falta saber dónde está Manuela".

