Eliades Ochoa: "Hay tantos gigantes de la música en Cuba que nunca sabes dónde estará un Compay Segundo"

'Vamos a Bailar un Son' es, precisamente, el título de su último trabajo con el que Eliades Ochoa está de gira por Europa. Este gigante de la música cubana tradicional, este gigante santiaguero tocará en Madrid el día 28 de febrero en la sala Galileo Galilei. "Dos conciertos" que van a ser la última etapa de una gira europea, después de pasar por Alemania, Bélgica, Países Bajos, Londres y Lisboa.

Eliades Ochoa es uno de los muchos artistas que ha dado Cuba, que como se pregunta Carlos Herrera, "¿cómo un lugar tan chico como una isla de once, doce millones de personas, es capaz de a lo largo de unos cuantos años genera tantos gigantes de la música, gigantes de cualquier arte, de la literatura, de la escultura, de la pintura, y esencialmente de la música de la que hay tantos nombres como Matamoros, Compay, Bebo... que forman parte de la alineación que ha hecho del Son cubano una música universal? ¿Es Eliades Ochoa el último de esos gigantes vivo de la música cubana?, pero que es un gigante y que está vivo eso está claro.

A lo que Eliades Ochoa responde “vivo en una isla musical donde todo es música, hay tanto gigantes en Cuba que no se sabe quién es ni dónde estará un Compay segundo, un Miguel Matamoros…".

A partir de este momento comienza la conversación entre Carlos y Eliades: "La nómina de artistas y músicos cubanos es sensacional" dice Herrera a lo que replica Ochoa, “el Buena Vista Social Club se dedicó a llevar la música cubana por todo el mundo y el Son cubano echó raíces y cuenta con una salud maravillosa”.

¿Es el primer disco independiente que hace Eliades Ochoa?, pregunta Carlos. “Son algunas grabaciones antiguas con versiones distintas como 'María Cristina me Quiere Gobernar'. 'Un bolero para ti', que hice con Argentina, un tema de Eliades Ochoa, pero con flamenco y la guitarra de Bolita. He venido haciendo cosas y cosas como este tema 'La Nube Se Impone al Sol' de Agustín Lara que es toda una bandera” responde Eliades.

¿Por qué boleros? se pregunta Carlos. "La gente pedía boleros y me dijeron por qué no hace un tema con Pablo Milanés, me puse en contacto con su esposa y salió esta versión de 'Como La Nube SeImpone Al Sol', o 'Angelitos negros' soy un admirador de Antonio Machín y he querido hacer una versión un poco campesina y creo que no pierdo la idea”.

De Compay Segundo, “¿hay alguien que no conozca en España a Compay Segundo? Llevaba 26 años en La Habana sin tocar ningún instrumento ni nada. Estaba jubilado como tabaquero, hasta que llegó en 1986 y conoció a Eliades Ochoa y me entregó El Chan Chan a ver si podía hacer algo con esto, y como yo lo hice se quedó. Pero Compay llegó a ser una bandera de la música cubana en el mundo, Máximo Francisco Emiliano Repilado Muñoz”.