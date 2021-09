Experto en transición energética: "La titularidad de la empresa no cambiaría el precio de la luz"

Si hay un asunto que preocupa a la sociedad española y que ha puesto de acuerdo a toda la sociedad española, es en ponerse a temblar ante el recibo de la luz después de mes y medio de subidas constantes y récords en el precio del megavatio. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situará este martes, 7 de septiembre, en 127,36 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone una caída del 4% respecto al precio de ayer y la cifra más baja desde el 30 de agosto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que a final de año pagaremos en concepto de electricidad, en el conjunto de los 12 meses, "una cuantía similar y semejante a la que pagamos en 2018".

¿Es una promesa que se puede cumplir? En"Herrera en COPE", Jorge Sanz Oliva, quien presidente de la Comisión de expertos para la transición energética y que ha trabajado para el Gobierno de Rodríguez Zapatero y para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, entiende que "el presidente no quiso referirse al precio que se forma en el mercado mayorista y la capacidad de manipularlo es exigua. El presidente se debería referir a la factura final, porque el coste de la energía es solo una parte de la factura, en torno al 30%. Otra parte es el 20% que es el coste de las redes y la otra mitad de la factura son los impuestos, el IVA que es el 21% y los cargos con los que pagamos los consumidores costes que no tienen nada que ver con los impuestos eléctricos. Cuando habla de que el consumidor va a pagar lo mismo que en 2018 no se refiere al precio sino a la factura".

El precio es " solo el valor de la energía en el mercado y es el 30% de la factura, luego están las redes y los impuestos" señala el experto en energía, por eso hay que analizar la subida de estos últimos días, " y el precio de 2018 era de 57 euros y en 2021 acabaremos en torno a 90 euros, eso quiere decir que es una subida del 57%, pero de ese 30% que pesa la energía de la factura. Si lo elevamos a la factura final, esta podía subir algo menos del 20% en media anual. ¿Tiene el Gobierno instrumentos para amortiguar una subida de factura final de algo menos del 20%? La respuesta es sí, porque la mitad de la factura son impuestos y puede manipular la mitad de la factura y amortiguar ese 20%. Pero, ¿tiene tiempo? es que quedan tres meses y medio".

El presidente habló de crear impuestos a la nucleares y a las hidráulicas, sacar las primas a las renovables que abarata la factura, pero "esos instrumentos son borradores de anteproyectos de ley que se tienen que aprobar en Consejo de Ministros, mandarse a las Cortes aprobarse en Congreso, Senado y volver al Congreso. El trámite es largo. A no ser que se tramite de forma acelerada y es discutible si el legal porque aprobar nuevos impuestos por decreto ley hay juristas que dicen que no es legal, o a no ser que saque algún instrumento del que no nos ha hablado, mi duda es, no de que no tenga instrumentos sino de que tenga tiempo para implementarlos".

La solución no es una empresa pública

Asegura el que fuera presidente de la Comisión de expertos para la transición ecológica que la titularidad de las empresas energéticas, pública o privada, no es la solución al problema que se ha planteado sobre la producción energética y su elevado coste, "Italia es un país cuyo principal suministrador que es ENEL es una empresa pública y es el suministrador más caro de la Unión Europea. Reino Unido e Italia son los dos países más caros. Y pese a que Italia tiene una empresa pública, sus precios son los más caros de la UE. La titularidad de la empresa no cambia el precio del mercado, solo cambiría el directivo que sería un expolítico y volveríamos a tener el problema de las Cajas de Ahorro".

Una de las soluciones, asegura Jorge Sanz Oliva, sería "eliminar el impuesto a la electricidad. Que el IVA de todos los productos energéticos (gas natural, derivados del petróleo y electricidad) debería ser el mismo".