Herrera: "Nos estamos acostumbrando a mirar el precio de la luz y a apostar sobre las promesas de Sánchez"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la actualidad, que pasan en otros asuntos por la apertura del año judicial sin la renovación del CGPJ.

En este sentido, el discurso pronunciado por Carlos Lesmes está presente en las principales hoja de la actualidad política y social de nuestro país en la jornada de este 7 de septiembre. "La noticia es la de unos señores vestidos con toga para abrir el año judicial. En este punto hay una figura fundamental que es la de Carlos Lesmes, el jefe del CGPJ. Lesmes está condenado a ser presidente del Poder Judicial hasta que se renueve. En su discurso de este lunes ha hablado de varias anomalías".

En esta dirección, el comunicador ha querido analizar con detalle las líneas que pronunció el pasado lunes Carlos Lesmes bajo la atenta mirada del Rey Felipe VI: "La tentación es decir que los políticos tienen la misma culpa. Pero ayer pasó la factura a Pedro Sánchez en cuatro puntos muy concretos: no se puede permitir que el Poder Ejecutivo intervenga en el Poder Judicial, la Justicia no puede tener un carácter homólogo a la política, el Gobierno no puede hablar de revancha cuando los jueces dicen los contrario a lo que quieren oír. Es decir, no pueden atacar a los jueces cada vez que dicen algo que nos les gusta, y esto es lo que hace constantemente la basura política que conforma el primer grupo parlamentario del Congreso".

"También vino a decir que el Gobierno no puede frenar al Poder Judicial con una serie de medidas. Esto lo hace Sánchez para forzar al Partido Popular a un acuerdo que el propio Lesmes considera necesario de aquí a un par de semanas", ha explicado Herrera.

Por último, el director de 'Herrera en COPE' ha querido poner encima de la mesa la finalidad que quiere alcanzar Lesmes tras su discurso en la apertura del año judicial "Se interpreta que Lesmes pidió una renovación con el sistema actual. Es decir, no esperar a la forma que quiere el Partido Popular para dar mayor independencia a la Justicia. En este sentido, el PP no se fía y aquí viene la pregunta: ¿Quién se fía de la palabra de Sánchez?"

En el capítulo del precio de la luz, Herrera ha puesto el foco en las promesas de Pedro Sánchez respecto a que a finales de este año los españoles pagarán de media por la luz lo mismo que en el año 2018. "Nos estamos acostumbrando a mirar a diario el precio de la luz y a hacer apuestas sobre las promesas de Sánchez. La pregunta es porque este tío ha elegido el año 2018: el año más caro del último lustro. A ver qué ocurre a finales de año. Mientras tanto, la ministra Teresa Ribera se ha marchado a Antena 3 para vender que Sánchez ha elegido ese año porque es cuando llegaron al Gobierno".