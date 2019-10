Edmundo Bal: "La Abogacía del Estado no puede cambiar de criterio de un día para otro porque haya elecciones"

La decisión de la Abogacía del Estado de emitir un informe favorable para que Hacienda pueda entregar a las comunidades autónomas los 4.500 millones que les debe y que había retenido hasta ahora para intentar evitar una repetición electoral ha sido muy criticada, al considerar muchos sectores que el PSOE ha puesto a su servicio una institución que debería ser independiente.

Así lo ha señalado en Herrera en COPE el Abogado del Estado, Edmundo Bal, miembro de Ciudadanos: “Estamos en campaña electoral y hay que engañar a la gente, hay que hacer promesas. Y justo cuando el Gobierno empieza a hacer promesas, vaya. Un informe de la Abogacía”.

En agosto, la ministra de Hacienda aseguró que había un informe de la propia Abogacía que consideraba ilegal que el Gobierno en funciones tomara esa decisión. Ahora, la Abogacía se ha echado para atrás.“Nunca había visto algo como esto. Somos pocos abogados del Estado y te enteras de todo. Que la Abogacía diga una cosa y la contraria en un tema que es de sí o no, que no admite terceras vías, no puede ser”.

Una decisión que parece haberse tomado en función de los intereses electoralistas de Sánchez y del PSOE, que utilizan todas las instituciones del Estado en sus manos (CIS, TVE, Abogacía...) para intentar mantener su poder institucional y prolongar su estancia en Moncloa.

“Las circunstancias han cambiado porque estamos en campaña electoral. Las competencias del Gobierno son las mismas”, ha asegurado Bal, que considera que no ha habido ningún cambio sustancial que justifique el diferente criterio de la Abogacía.