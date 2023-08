El divertido método de una vecina de Huesca para acabar con las ratas, lo mejor de Herrera en COPE

Durante el verano, por lo general, es cuando aparecen más bichos, insectos, e incluso alguna plaga de ellos dependiendo del lugar al que vayas de vacaciones. Si vas a un lugar cálido y húmedo, es muy probable que te encuentres con unas cuantas cucarachas campando a sus anchas, o infinidad de mosquitos, que no dudarán en acribillarte cuando menos te lo esperes. Desde luego, librarte de algunos animales incómodos no es tarea fácil, y menos, cuando son grandes. Y esto es lo que le pasó a María, de Huesca, que descubrió que en su negocio había una plaga de ratas ingente y que tenía que atajarla de algún modo. Así es el divertido método que utilizó y que escandalizó a algunos vecinos, aquí puedes escucharlo.

"Cuando nos veían... Entraba con una bolsa de basura y hasta que pudimos tapar el baño fue un caos" explicaba María, que no daba crédito a cómo tuvieron que deshacerse de ellas, algo en lo que ayudó su hijo en su negocio. Explicaba que ahora todo ha quedado en una anécdota de la que se suelen reír bastante en su casa, pero que, en ese momento, no podía estar más atemorizada con lo que estaba pasando.

Y es que ella regentaba, en ese entonces, una asociación en donde los niños y los adolescentes de la localidad podían acudir a jugar a cartas, al fútbol, y a entretenerse y tener acceso a la cultura en general.

Lo que no esperaba es que una plaga de ratas acabase por colarse, aunque, eso sí, les hizo frente para poder acabar con esa plaga.

Los animales que atemorizan a los oyentes de 'Herrera en COPE'

Las ratas, por lo general, son animales algo "desagradables" de ver que no suelen gustar a la gente y, menos, verlas en tu casa o en un entorno cercano. Pero es que también hay otros animales que dan miedo a muchas personas, aunque, para otros, sean adorables. De esto hablamos con los oyentes de Herrera en COPE, que han querido contar cuáles son los miedos que tienen a la hora de enfrentarse a algunos animales.

Es lo que le pasó a Inma, que tiene una casa en la sierra con unas visitantes muy particulares: las cucarachas. "Esta noche tuvimos la primera visita, y tengo una perra que caza cucarachas, y hasta que no la caza no te deja dormir" contaba.

Quien no durmió en toda la noche por algo parecido es Naranjo, que contaba que en una de las primeras mudanzas que tuvo, su mujer, cuando se había ido a dormir, se encontró con una rata enorme. "Había oído que si hablabas, la rata se iba. Me pasé toda la noche hablando con mi mujer a voces, con una silla detrás de la puerta para que no entrara, al día siguiente fui a trabajar y con un aparato de ultrasonido y desaparecieron, ni el perro se acercaba" decía entre risas.

Más complicado fue para Ángeles, de Madrid, que se encontró en casa con una plaga de escarabajos dorados. "No sé de dónde vienen ni sé qué hacer con ellos. Los cojo y los echo para afuera" contaba.

Los 5 puntos más surrealistas de la Ley de Bienestar Animal

