Director general del IEE: "La solución del Gobierno para bajar la inflación es un paño caliente"

Este viernes se ha puesto en marcha una de las medidas del Gobierno para controlar la subida del IPC que se ha situado en el 9,8 %: bajar 20 céntimos el precio de las gasolinas. Una solución que ayuda, pero que es insuficiente y que no es la verdadera solución al grave problema que tiene la economía española.

Entonces, ¿cuál es la receta para bajar la inflación? “La receta de libro, lo que dice el manual es muy sencillo, tenemos un problema de encarecimiento energético, que es un choque de oferta, y que tenemos que compensarlo con medidas de ofertas positivas que son bajadas de impuestos y planes de choque de liberalización económica que no tienen efectos inmediatos, pero es la única solución que es sostenible y verdadera”, afirma Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos en "Herrera en COPE".

Sin embargo, el Gobierno en su plan de choque contempla subvenciones y compensar de una manera indirecta al consumidor, ¿puede rebajar algún punto de ese 9,8 % de IPC? “Por efecto de los carburantes hemos estimado que puede bajar medio punto y otro medio punto por el resto de medidas, un punto de IPC que puede parecer poco ante la situación. Este plan ha llegado tarde, es insuficiente y no dejan de ser paños calientes que no resuelven los problemas de fondo” subraya Gregorio Izquierdo.

El Gobierno, afirma el director general del Instituto de Estudios Económicos, “debería haber tomado las medidas antes en el tiempo. El haber relegado las reformas estructurales en los últimos años es lo que estamos pagando ahora porque los países europeos de nuestro entorno tienen menores inflaciones. Tenía que haber hecho los deberes, ahora es cuando es difícil, podemos hacer los deberes para que esto dure lo menos posible, pero, la verdad, es la consecuencia de haber incurrido en un déficit público sin precedente y un parón en las reformas estructurales que ha sido sin par y esto es lo que estamos visibilizando ahora, claro”.

¿Lo de topar el precio del gas es tan fácil? “Hacer controles de precio va contra el funcionamiento del mercado y atenta contra la libre empresa, Lo que hay que hacer es que funcione el mercado, crear incentivos para que la oferta responda ante una situación de demanda mayor, no topar y alterar los precios de mercado. Si uno topa el precio de los alquileres, aumentará la inquietud sobre el mercado de los alquileres y hará que la gente se plantee no alquilar su inmuebles, no parece que sea una solución razonable. Los controles de precios no solucionan nada sino que lo agravan porque si no, no habría inflación. Los controles de precio es una solución improvisada e inmediata, pero no es la solución que se necesitaba en estos momentos”, advierte el máximo responsable del IEE.

También se plantea otro tipo de solución como llegar a un tipo de pactos como los de la Moncloa exigen muchos sacrificios como reducir gasto público, “reducir gasto público es una obligación de la administración pública, solo con homologarnos con las prácticas europeas podemos ahorrar 60.000.000.000 euros y reducir totalmente el déficit público, solo hay que ponerse a ello. Y en cuanto a los pactos, el diálogo social es un gran marco para producir pactos y consensos y debe confiarse en ello. Ahora mismo hay una obligación especial porque hay que intentar evitar espirales de salarios y precios que enquistarían el problema y lo agravarían en el tiempo. El Gobierno tiene que gobernar y debería haber hecho reformas que no ha hecho, reducir el déficit que no ha hecho optando por la eficiencia del gasto público y sin embargo optó por la subida de impuestos y parte de los aumentos del IPC viene por los aumentos impositivos que se han decretado especialmente por las energías” advierte el experto económico.

Lo que se necesita es "políticas de ofertas, políticas que ayuden a las empresas a rebajar los costes de producción para compensar los aumentos de los costes de producción que están sufriendo y que les ayuden a sortear una situación muy complicada y muy adversa. La inflación es un empobrecimiento que no solo afecta a las familias, también a las empresas que ven disminuida sus ventas y encarecidos sus costes de producción. Las más perjudicadas en una situación de inflación son las empresas que ven aumentos sus costes y va directamente a su resultados. Entre 2021 y 2022, las empresas españolas llevan unas pérdidas de 100.000.000.000 de euros, según la contabilidad nacional del INE" advierte el director general del Instituto de Estudios Económicos.