Carlos Herrera no ha eludido en su monólogo de este viernes la polémica por la sociedad patrimonial que el ministro Pedro Duque creó para supuestamente ahorrarse impuestos en la compra de un chalé de lujo en Jávea. Un nuevo escándalo que se suma a la ola de polémicas que azotan un gobierno a la deriva.

"Pedro Duque, el ministro de Ciencia, Universidades y no sé qué más, estará pensando: “Con lo bien que estaba yo atornillando los relés de la estación espacial y viendo la inmensidad del espacio'. Claro, pero has aterrizado, Pedro Duque, hijo, en un Gobierno de 84 diputados. Con un presidente del Gobierno que se ha vestido de Savonarola, de inquisidor durante muchísimo tiempo, como un adalid de la decencia. Y resulta que te han encontrado un truco. Un reducto fiscal que, seguramente, si se hace bien no es pecado venial. Oiga, nadie está obligado a pagar más impuestos de los que tiene que pagar. Si tú a través de una sociedad puedes, cumpliendo con las normas, cogerte a no pagar más impuestos, adelante", ha dicho.

A juicio de Herrera, Duque compareció nervioso ante la prensa "porque se le nota que él lo que sabe es subir a cohetes". "Él creó una sociedad patrimonial para gestionar sus casas y eso, eso es perfectamente contemplable siempre que tú le pagues alquileres a tu sociedad. Es decir, tú tienes que pagar un alquiler por vivir en la casa de la que es propietaria una sociedad de la que tú eres propietario o administrador general. El autoalquiler. Y eso él no lo hizo. No declaró ingresos, no tenía actividad. Es decir, era meramente instrumental", ha detallado.

Herrera cree que es un problema con Hacienda pero también un problema de tipo moral. "Porque Duque es prisionero del listón moral que puso Sánchez cuando dijo aquello de: 'Si yo tengo en la Ejecutiva Federal a alguien que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, al día siguiente está fuera'. Duque ha hecho lo que se le censuraba a Moix, al fiscal general, o al señor Soria, que cuando lo hace este ingenuo de Pedro Duque, pues debe tener las mismas consecuencias. Eso nos lleva a preguntarnos: Oiga, ¿se puede gobernar estando asediado, asediado por uno mismo, perdiendo absolutamente la iniciativa con una serie de medidas que, simplemente, son política de imagen, con este cuento eterno de la superioridad moral?, ha concluido.

