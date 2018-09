Herrera: "Duque ha hecho lo mismo que se le censuraba a Moix o a Soria, pero claro, él es un ingenuo"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes. Es 28 de septiembre. Son las 08:00. Es muy tarde. Quedan 20 días para que cambie la hora, a lo mejor por última vez y, que lo que ahora es... Hombre, no oscurito, digamos ya es claro, ya hay luz suficiente, pero dentro de unos cuantos días aún lo será más, ¿no? Y por la noche algo más oscuro, pero todavía quedan 20 horas del horario de verano.

¿Cuántas horas le quedan a este Gobierno? Yo no lo sé. Eso ya es imposible saberlo o, al menos, tal y como lo conocemos hoy con la composición de hoy, con dos ministros que están siendo observados con lupa por la realidad y, sobre todo, analizados con los criterios que el mismo presidente, Pedro Sánchez, puso en circulación cuando se convirtió en adalid de... En adalid de la superioridad moral, en adalid de todas y cada una de las excelencias habidas y por haber. La limpieza... La limpieza la que iban a someter a la política general, etcétera, etcétera, etcétera.

Bueno, a la espera de nuevas sorpresas, la verdad es que Sánchez no tiene un día de tregua. Ayer estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas soltando un discurso, pues todo lo plúmbeo que suelen ser... No es culpa de Sánchez, eh. Ese estado en la ONU es ideal para los que tienen la tentación de convertirse en Miss Universo por unas horas; en pedir la paz en el mundo y estas cosas. Bueno, para eso está Naciones Unidas.

Lo que pasa que antes dijo en una entrevista en rueda... Ante la agencia 'Reuters' que la estabilidad legislativa queda condicionada al conflicto en Cataluña. Es decir, si se prioriza el conflicto en Cataluña, iremos a elecciones, ha dicho Pedro Sánchez. Es darles una prerrrogativa a los independentistas catalanes, que también es darles un aviso. Ojo, eh, que si yo convoco elecciones, esto a barraca. Ni le conviene a lo mejor a Podemos, a todos estos vaya usted a saber si les conviene. Es una especie de lo del dentista de no vamos a hacernos daño.

Ayer... En cualquier caso, hoy el tono general en medios de comunicación es el de dar a entender que estamos ante un “Gobierno a la deriva”. Un Gobierno... Utilizo expresiones que he leído esta mañana: “Gobierno fuera de órbita, Gobierno acorralado, Gobierno de un deterioro general en la que...”. Oiga, cuatro ministros... Dos ya han dimitido y otros dos están... En fin, que la están peinando.

El último Pedro Duque, que como les vengo diciendo esta mañana, Pedro Duque, el ministro de Ciencia, Universidades y no sé qué más, estará pensando: “Con lo bien que estaba yo atornillando los relés de la máquina..." ¿Cómo se llama la estación espacial allí arriba? "Con un chino que, fíjate tú, lo que el chino... Y con un ruso. Y viendo la inmensidad del espacio”. Claro, pero has aterrizado, Pedro Duque, hijo, en un Gobierno de 84 diputados, con un presidente del Gobierno que se ha vestido de Savonarola, de inquisidor durante muchísimo tiempo, como un adalid de la decencia, y resulta que te han encontrado un truco, un reducto fiscal que, seguramente, si se hace bien no es pecado venial. Oiga, nadie está obligado a pagar más impuestos de los que tiene que pagar. Si tú a través de una sociedad puedes, cumpliendo con las normas, etcétera, etcétera, cogerte a no pagar más impuestos, adelante.

Pero el ministro de Ciencia comparación, la verdad, compareció nervioso porque se le nota que él lo que sabe es subir a cohetes, meterse en un cohete e irse para arriba, pero los pies en una comparecencia cuando lo que está en marcha es la máquina de picar carne, es diferente. Él creó una sociedad patrimonial para gestionar sus casas y eso, eso es perfectamente contemplable siempre que tú le pagues alquileres a tu sociedad. Es decir, tú tienes que pagar un alquiler por vivir en la casa de la que es propietaria una sociedad de la que tú eres propietario o administrador general. El autoalquiler. Y eso él no lo hizo. No declaró ingresos, no tenía actividad. Es decir, era meramente instrumental.

Es un problema, efectivamente, de inspección de Hacienda pero, sobre todo, es un problema de tipo moral porque Duque es prisionero del listón moral que puso Sánchez cuando dijo aquello de: “Si yo tengo en la Ejecutiva Federal a alguien que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, al día siguiente está fuera”.

Pues, claro. Miren, estos llegaron con la promesa de ejemplaridad y las cosas no les están saliendo bien porque Pedro Sánchez tiene un Gobierno, un ministro en su Gobierno, que ha hecho lo que se le censuraba a Moix, al fiscal general, o al señor Soria, que cuando lo hace este ingenuo de Pedro Duque, pues debe tener las mismas consecuencias. Eso nos lleva a preguntarnos: Oiga, ¿se puede gobernar estando asediado, asediado por uno mismo, perdiendo absolutamente la iniciativa con una serie de medidas que, simplemente, son política de imagen, con este cuento eterno de la superioridad moral?

Pues ni aunque te ayude 'El País', ni que te ayude 'La Sexta', ni que te ayuden estos amigos. Todos estos que, por cierto, eran... Vamos, masacraban literalmente a personas como Rita Barberá sin ninguna evidencia de que Rita Barberá, por supuesto, ninguna investigación ni ninguna condena ni nada, fuera lo que decían que era. Por mucho que te defiendan y ahora digan: “No, bueno, en fin... Vamos a intentar lavarle las vergüenzas”, tú tienes vergüenzas. Y tienes vergüenzas porque tienes también otra ministra, la señora Dolores Delgado que ahora se ha metido debajo de la mesa camilla, y ha dicho que aparece hasta que no vuelva... Hasta que no tenga comparecencia parlamentaria, pero que de la que, seguramente, la semana que viene tendremos algún regalito más. Alguna perla más.

Y de todo esto no tiene la culpa la prensa como ayer sugería Carmen Calvo, que es la que faltaba para la comedia proponiendo regular... Regular los medios para evitar las mentiras de los medios. Regulaciones extraordinarias con los medios de comunicación no son aconsejables. Con los medios de comunicación que, efectivamente, se exceden, tienen que cumplir ante la jurisprudencia del Supremo, ante lo que marca la Constitución y ante lo que dictaminan los tribunales. Ahí están los tribunales. Las censuras previas, que es lo que de una manera más o menos fina vino a sugerir Carmen Calvo, oiga, no funcionan. No puedes decir lo mismo que Trump. Los medios critican y controlan a los gobiernos. No es al revés. No son los gobiernos quienes controlan a los medios.

Porque hoy señala en algún comentario editorial, todas estas cosas las realizan los políticos para protegerse ellos, no para proteger a los ciudadanos. Este es un debate que va a dar, seguramente, algunas horas o algunos días de gloria, como seguramente vamos a vivir días de gloria en la próxima semana. No va a haber día sin su afán. Y así, ¿así se gobierna, así se puede gobernar un país? ¿Así sale un país adelante? Hombre, desde luego el país se entretiene mucho. Se entretiene mucho, pero el Gobierno no sirve absolutamente para nada. Para nada.