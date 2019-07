Díaz Ayuso: “El acuerdo con Cs recoge peticiones de Vox: un guiño a la estabilidad”

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en Herrera en COPE que el acuerdo firmado en el día de ayer con Cs “recoge muchas de las peticiones que nos hacía Vox”. 155 medidas que reconoce que “son un guiño a la estabilidad”.

Isabel Díaz Ayuso declara “todos tenemos culpa y razón” ante el desencuentro de las tres formaciones para alcanzar un acuerdo en la Comunidad. Recuerda que “desde el primer día hay dos bloques claros: los que no aceptan que se les haya echado del Ayuntamiento y acosan entre otros a Almeida, y aquellos que quieren que Madrid sea un contrapeso del desastre nacional”.

La candidata popular a la alcaldía de la capital explica que desde que se enmendó la propuesta de Vox “no nos ha llegado ningún documento más de la formación”, aunque a pesar de ello “soy consciente de las reivindicaciones que quiere Vox. En parte yo las comparto y muchas están incluidas en el texto firmado con C's”.

Cree que toda la problemática se resume en una fotografía y en las reivindicaciones de lo que considera “la polémica de siempre: los derechos LGTBI o la inmigración. Madrid también tiene otras necesidades y otras preocupaciones”. Añade que “Madrid es el motor económico que tira de todo lo demás, es fundamental nuestro papel en España” pero habrá un retroceso si hay un acuerdo.

Piensa que Vox no permitirá que se vuelvan a celebrar elecciones en la Comunidad, pero cree que “lo alargará”. Insiste en que “hay que empezar a trabajar y a formar el gobierno cuanto antes”. Si no se llega a un acuerdo, advierte “Errejón y Gabilondo no perderán la oportunidad de gobernar”.

Isabel Díaz Ayuso es consciente de que la negociación en la Comunidad se ha visto afectada y “atascada” por acuerdos en otras comunidades y ciudades, pero asegura que “yo haré lo necesario y me sentaré con quien haga falta. Si hay que hacerse una foto para que se arregle, nos haremos catorce”.