Díaz Ayuso, sobre la inclusión de Garrido en su gobierno: "Es una pequeñez sin importancia"

Isabel Díaz Ayuso, nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dejado intuir este viernes en COPE su incomodidad por la inclusión de Ángel Garrido en su gobierno como exigencia de Ciudadanos, pero ha restado importancia al asunto. Durante su entrevista en 'Herrera en COPE', la dirigente del PP cree que el nombramiento del expresidente de la Comunidad como consejero de Transportes "forma parte de la cocina-fusión" con la formación naranja, pero "lo importante es ser prácticos y pensar qué tenemos entre las manos". "Hemos pactado un gobierno de coalición que a partir de ahora se convierte en un solo proyecto. Hay que pensar en las políticas que vamos a llevar a cabo y en los resultados que esperamos. Estas pequeñeces no tienen importancia. Queremos mejorar el servicio de metro, prolongar las líneas, dar abono transporte gratuito a los mayores de 65 años, mejorar la frecuencia de los autobuses... Lo importante es que estos proyectos se cumplan y que cada partido elija a los consejeros que crea que son mejores para eso", ha dicho.

La presidenta electa también ha defendido la rebaja fiscal que anunció durante su investidura y que quiere llevar a cabo durante su mandato. "Vamos a bajar medio punto cada tramo del IRPF y vamos a poner incentivos fiscales para personas que tienen hijos, para los que ponen en alquiler su vivienda o aquellos que contratan de manera indefinida. Hay incentivos para todas las edades y para todas las personas y lo hemos hecho así durante 16 años en Madrid. En 2018 vino a Madrid el 85% de la inversión extranjera. Aportamos estabilidad y libertad. Cuando bajas impuestos, creas más empleo y la contratación se dispara. Lo que tienen que hacer las CC.AA. gobernadas por la izquierda en lugar de criticar es tomar nota. Que apuesten por la persona, que bajen los impuestos y verán cómo todo va mejor", ha aseverado.

Díaz Ayuso también ha pedido un cambio en el régimen fiscal para Madrid, aunque asegura que seguirá siendo "una Comunidad solidaria". "Todos somos españoles y todos debemos recibir los mismos servicios y tener las mismas oportunidades. Madrid ha sido siempre solidaria con el conjunto de España y debe seguir siendo. Pero necesitamos una reforma para poder seguir ofreciendo a la caja común más esfuerzo para que luego revierta en servicios públicos", ha señalado.

La dirigente del PP también se ha referido a las acusaciones que pesan sobre ella y su familia y que se han publicado en los días previos a su elección. "Ninguna de estas acusaciones tiene recorrido judicial. Mi familia nunca ha tenido vinculación política. Mi familia se arruinó hace diez años por la crisis pero es un ejercicio absurdo rebuscar en esta historia para hacerme daño. No es cómodo. Mi familia no tiene que pasar por esto", ha explicado. Además, ha lamentado que la izquierda quisiera "embarrar" su debate de investidura. "Han demostrado que tienen muy mal perder, usando tonos de desprecio y esa superioridad moral que se arrogan siempre y que yo pienso combatir. Nadie es mejor que nadie y los partidos que nos hemos unido no vamos a recibir lecciones por parte de aquellos que ni siquieran se han entendido entre sí, que buscan dividir y que tienen ideas trasnochadas", ha asegurado.

Sobre la idea de una coalición de PP y Cs a nivel nacional - al igual que se ha hecho en Navarra - Díaz Ayuso considera que lo que se ha perseguido registrando la marca 'España Suma' "es una intención a largo plazo". "Si en otras CC.AA. necesitamos coaligarnos para defender la Constitución y la unidad de España, ya tendremos unas bases asentadas. Pero no pedimos que otros partidos se desdibujen", ha asegurado.