Le diagnostican Alzheimer y la decisión de su nieta cambia el rumbo de su enfermedad: "Doce años"

Según la Sociedad Española de Neurología se diagnostican 40.000 nuevos casos de Alzheimer al año. En total, la cifra al completo ronda los 800.000 casos. Desde el momento en el que te dan la noticia, tu vida da un giro de 360 grados. Poco a poco vas olvidando quienes son los que te rodean. Incluso el Alzheimer puede borrar de tu memoria actos realizados recientemente como llamar por teléfono o ir a la compra. La historia que te hemos contado en'Herrera en COPE', de la mano deJon Uriarte, es uno de esos relatos de como el amor por la familia no tiene límites. Marta es nieta de Trini y Paco, y ha encontrado la manera mantener viva la memoria de sus abuelos. Escucha la historia en el siguiente audio.

Bruno, el joven genio de las matemáticas, a punto de cumplir su sueño

En la siguiente historia, damos un salto de hablar de nuestros mayores para hablar de las nuevas generaciones. Bruno tiene 16 años, es un genio y amante de las matemáticas. Este joven murciano se encuentra a un paso de estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo: la Universidad de Oxford. Sin embargo, la matrícula es muy cara, ya que ronda los 40.000 euros.

Tratando de buscar la fórmula para hacer este pago, Bruno ha puesto en marcha un 'crowdfunding'. El joven murciano ha explicado que "por ahora va en buen camino. Pero todavía no hemos llegado al objetivo".

Bruno nos contó en COPE de donde le vino la idea de estudiar fuera de España y la piedra con la que se ha encontrado. "Quise estudiar en la universidad con un nivel académico alto y después de hacer la solicitud, de entrar y ver la matrícula, la verdad que no me quedaba mucha opción. La campaña la hicimos mi familia, mis padres y yo. Después de buscar todas las opciones de becas, en elReino Unido es imposible. No solo priorizan a los alumnos británicos, sino que los españoles directamente no pueden solicitar las becas" ha contado en COPE.

"La Universidad de Oxford ofrece matrículas a estudiantes que vengan de países en vías de desarrollo, no es el caso de España. No da becas a los estudiantes europeos después del Brexit" comentó Veridiana, la madre de Bruno en la antena de COPE.

Como ha explicado Bruno, su pasión por las matemáticas viene de echarle tantas horas, algo que se ha visto reflejado en sus notas. Su madre nos contaba que "ya desde pequeñito le gustaba el cálculo mental, pero mientras nos proponía que le fuésemos haciendo preguntas de cálculo mental. No es que tuviésemos muy claro que era un genio matemáticas. Conforme se fue haciendo mayor, él fue mostrando cada vez más interés por las matemáticas y la verdad es que le dedica mucho tiempo, no al currículum que trabaja en el Instituto, sino a problemas que él busca a través de Internet o que el mismo se plantea.

Su madre nos reveló además que "fue realmente así buscando problemas en Internet que dio con la Universidad de Oxford, porque los problemas que planteaba la universidad le resultaban muy atractivos y pasaba horas intentando resolverlos".

No obstante, Bruno no tiene del todo claro a qué rama se especializará, pero tiene muy claro cuál es su pasión. "Ahora mismo estoy muy abierto a todos los campos. Cada semana tengo una idea un poco diferente que quiero estudiar matemáticas y trabajar en las matemáticas en algún sitio..." nos contó el joven murciano.

Si quieres colaborar puedes acceder al siguiente brunodestinooxford.org o en el siguiente enlace. Para saber más de su historia puedes escuchar el siguiente audio al completo.

Carlos Herrera cuenta la desgarradora historia de un verano en Salou

Carlos Herrera también te narran las historias más apasionantes. En el pódcast 'La gran decisión de su vida' nos vamos al año 2018, hasta las playas de Chiclana. La historia cuenta como Ousmane, un joven de 21 años, llega de Senegal en patera. Su vida cambia con el encuentro con una familia le cambia la vida. Si quieres descubrir esta historia, puedes ver el siguiente videopodcast.