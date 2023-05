La reacción de Carme Elías al enterarse de que tenía Alzheimer tras cuatro años con síntomas: "Acabaré loca"

En los últimos años, hemos asistido a un fenómeno novedoso y es que han proliferado testimonios de enfermedades que se consideraban tabúes, como son las enfermedades mentales. En 'Fin de Semana' de COPE hemos contado con el testimonio del actorÁngel Martín hablándonos de sus brotes psicóticos, con el de la cantante de Nena Daconte, Mai Meneses, que nos contó su experiencia con un trastorno límite de la personalidad y con el del presentador Javi Martín, con su bipolaridad a cuestas.

Sin embargo, quedaba un aspecto por tratar. Muy pocos enfermos han hablado abiertamente del Alzheimer desde su propia experiencia. Es cierto que hemos contado con la opinión de científicos y el testimonio de familiares y cuidadores, pero hasta ahora no habíamos escuchado la experiencia de un paciente. Este domingo, la actriz Carme Elías ha pasado por 'Fin de Semana' y ha explicado cómo vive esta enfermedad que le afecta en primera persona. Además, uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha sido cuando ha explicado cómo recibió el diagnóstico.

El diagnóstico tras cuatro años con síntomas

El diagnóstico de la enfermedad llegó en julio de 2019, tras cuatro años con síntomas que muchos especialistas a los que acudió la actriz asociaron al estrés "Llevaba mucho tiempo sufriendo. Notaba que al entrar en el escenario o escuchar la palabra 'acción' se me atacaba el corazón. Pero había recorrido muchos médicos que no encontraban nada sospechoso en mí. Era como algo psicológico. Visité psicólogos y neurólogos y de todo", ha explicado.

En el momento de tener el diagnóstico, su primera reacción fue sentir alivio. "No estoy loca", aseguró. Pero al tiempo, se dio cuenta de que realmente aquella noticia no era positiva. "No estoy loca, pero acabaré estándolo, y esa es muy vida"

Cómo se encuentra Carme Elías actualmente



"Estoy muy bien, muy activa. Divulgando cómo es de perversa e increíble el Alzheimer. Me tiene bastante ocupada y es muy buena la ocupación en el momento que estoy viviendo", ha explicado en COPE. "Es una enfermedad muy perversa y muy sutil. Me perdonaréis si las palabras se me traban un poco que es lo que me está sucediendo últimamente. Noto que el lenguaje a veces se queda un poco sobrecogido. Noto que estoy muy encerrada en casa. Es donde me siento más segura. Todavía puedo hacer vida de ama de casa, que es lo que me puedo permitir, o de divulgadora del Alzheimer", ha añadido.

Además, con su labora de divulgación, la actriz está ayudando a "entender cómo es esa enfermedad que me está robando la vida". Como ella misma ha explicado, "no tenía intención de hacerlo público", en un primer momento, pero una invitación a un festival le hizo planteárselo. "Lo estuve valorando, por una parte, pensaba que tenía que dar la cara y dudando si tenía fuerzas, pero por otra me parecía importante divulgarlo", ha contado y es que la decisión ha sido "una especie de medicamento", según sus propias palabras. Escucha la entrevista completa en el siguiente audio.

Audio Redacción Fin de Semana









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado