Desvelados los ministros "taurinos" que han callado tras el ataque de Cultura a la tauromaquia

Carlos Herrera analizaba en un momento dado del programa la portada del pasado martes del diario 'El Mundo'. En ella, aparecía el ministro de Cultura hablando sobre el mundo de los toros. Según Rodríguez Uribes, ir al teatro es "diferente" por tratarse "de una cuestión pacífica". Y además, indicaba en el periódico que acudir al teatro "no despierta polémicas, ya que la gente puede ir a los toros porque este es un país libre, pero no creo que deba animar a ir a ellos".

Rodríguez Uribes zanjaba el asunto asegurando que "no hay nada de marginación ni de discrimación" a este sector y que incluso se encuentran trabajando "para resolver lo antes posible con el ministerio de Trabajo, con Seguridad Social y con Hacienda la protección de los trababajdores de la tauromaquia".

Algo que se barajaba en los micrófonos de 'Herrera en COPE' era la facción animalista del Gobierno, que quizás habría influido en esas palabras del titular de Cultura. Además, también se añadía en antena que Ábalos y Calvo disfrutan con el mundo de los toros. Así lo ha revelado Jorge Bustos, director de opinión de 'El Mundo' y colaborador asiduo del programa. Sin embargo, no se posicionan en este tipo de cuestiones. Sea como fuere, esto provocaba el asombro y las críticas por parte del periodista y del resto de colaboradores.

Para el comunicador, estas palabras son objeto de polémica. "Es un test covid y sale el ministro de Cultura diciendo no, yo no debo fomentar ir a los toros porque no es pacífico. El teatro sí". Este comentario desataba las risas de los colaboradores del programa.

Audio

Herrera continuaba con la crítica hacia Rodríguez Uribes por su desprecio hacia la tauromaquia: "No sé si es pacífico pero tú eres tonto. Esa es una tontería tan extraordinaria que te has cargado todo lo bueno que has hecho durante todo este tiempo. Pero ¿Qué necesidad tiene de meterse en esos líos?", indicaba.

Así respondía Victorino Martín a Uribes: "La Constitución no distingue entre cultura pacífica y no pacífica"

El ganadero y presidente de la Fundación de Toro de Lidia, Victorino Martín, envió una carta respondiendo a las palabras del ministro. En dicha misiva, Victorino lamenta "las desafortunadas palabras que sobre la tauromaquia ha realizado. Quizás es que estamos viviendo tiempos extraños, tiempos en los que se empieza a ver como normal cosas que no lo son, o quizás es que nos hemos anestesiado ante obviedades en esta realidad paralela que parece estar provocando la pandemia".

Y añadía: "Si no, no nos explicamos como una persona indudablemente moderada e inteligente como usted, puede decir tales cosas. Porque hay en sus afirmaciones un atropello legal y cultural, que normalmente deberían poner en cuestión su idoneidad para la dignidad que ostenta".