El desconocido detalle que predijo la ruptura de Gerard Piqué y Shakira

Después de unos meses acaparados por rumores sobre una supuesta crisis entre Piqué y Shakira, la cantante ha confirmado su separación. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", decía el comunicado conjunto remitido a Efe por la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista.

Tras casi doce años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha, la pareja ha puesto punto y final a su relación. Por el momento, los motivos de su decisión se desconocen, pero su situación comenzó a estar más clara cuando se anunció que el futbolista ya llevaba viviendo fuera de la casa familiar tres meses. Además, Piqué había empezado a salir muchas noches de fiesta con compañeros del Barça mucho más jóvenes que él.

Sin embargo, este martes, en 'Herrera en COPE', María José Navarro ha señalado otro detalle que que predijo la ruptura de la pareja. "Se dice en Barcelona que llevaba ya tres meses sin vivir bajo el mismo techo. De hecho, él se había ido a otro domicilio que tienen y que ella se va a llevar a los niños a Miami", informa la periodista. "Además, dicen que Piqué tiene un número de teléfono aparte para poder hacer su vida", señala.

"Dicen que los estados anímicos de Shakira han primado en su carrera musical y que, a través de sus canciones, se podía saber si sus relaciones sentimentales iban bien o mal", sigue contando la comunicadora al respecto. "Pues la última que acaba de salir, 'Te felicito', no deja en muy buen lugar a Gerard Piqué", apunta.

"Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa…", canta Shakira una y otra vez en su último tema. Ese "te felicito" irónico, que en el videoclip iría dirigido a la persona que le ha fallado. Por no hablar del comienzo del videoclip, en el que aparece una tarjeta de felicitación que, al ser abierta, comienza a cantar: "Porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar". Esto podría hacer referencia a la supuesta deslealtad por parte del futbolista.









Los motivos de su ruptura

Por parte del entorno de Piqué, se habla del desgaste de la relación como motivo de la separación, mientras que otras informaciones apuntan a una supuesta deslealtad por parte del jugador del F.C. Barcelona, lo que habría sido la gota que ha colmado el vaso de la artista.

Esta noticia se afirmó cuando los paparazzis pillaron al futbolista en la puerta de la que era su casa sin poder entrar con sus llaves y teniendo que llamar al timbre para que le dejasen pasar. Asimismo, el deportista y la cantante habían acudido a sus abogados para formalizar su separación, organizar el reparto de sus bienes y la situación de sus dos hijos en común. Es por esto por lo que, ahora, llega la batalla por separar su cuantiosa fortuna.

La colombiana cuenta con un patrimonio personal de 300 millones de euros, mientras que él posee alrededor de 80 millones de euros. Este dinero permanecerá en la cuenta bancaria de cada uno de ellos sin necesidad de ningún tipo de repartición, ya que pertenecen a sus propios bolsillos al no estar casados.

Sin embargo, sí tendrán que negociar qué hacer con sus propiedades comunes. Por un lado, la casa que compartían desde 2012, en Esplugues de Llobregat, y que tiene un valor de 4 millones de euros. Y, por otro, el inmueble que tienen en el barrio de Pedralbes cuyo precio es de 1 millón. Al igual que de la fortuna que han acumulado desde que iniciaron su historia de amor. Según Celebrity Net Worth, la expareja tiene un patrimonio conjunto cercano a los 700 millones de euros.