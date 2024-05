Real Madrid y Betis empataron a cero en el último partido de LaLiga para ambos conjuntos y que fue un choque muy especial para el madridismo ya que fue el último encuentro de Toni Kroos con la camiseta del Real Madrid en el Santiago Bernabéu después de que anunciara su retirada el pasado martes al final de la presente temporada.

Kroos: "No podía pedir más"

Toni Kroos agradeció la despedida inolvidable que le dedicó la afición del Real Madrid en su último partido en el estadio Santiago Bernabéu, ante el Real Betis, confesó que "no podía pedir más" y que su peor momento para contener la emoción fue al ver a sus hijos llorar tras ser sustituido.

"No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio, porque siempre me he sentido estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido años inolvidables", dijo en Real Madrid TV tras dar una vuelta de honor recibiendo todo el cariño de la afición.

"Las sensaciones eran diferentes hoy porque sabía que era mi último partido en el Bernabéu, quería disfrutar lo máximo posible y lo he hecho cada minuto. Como siempre. Juegas cada dos semanas aquí, pero es tan especial que lo voy a notar los próximos años cuando no lo tenga", añadió.

Kroos demostró su fortaleza aguantando la emoción en momentos muy especiales, pero confesó que lo pasó mal al ver a sus hijos llorando. "He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños llorar y me ha matado".

Pasillo a Kroos en su despedida del BernabéuEFE

"Mis compañeros son un equipo especial, un buen grupo que siempre me ha dado el respeto que merecía y no son solo buenos jugadores, son buenas personas. Siempre me he sentido muy cómodo en el equipo", afirmó.

Desde ahora, Kroos pidió que todos se centren en la final de la Liga de Campeones del 1 de junio: "Quería hacerlo oficial antes de este partido para que desde mañana se olvide este tema, la mejor manera de irme es ganando el título".

Gol anulado al Betis

En la recta final de la primera parte, el Betis conseguía abrir el marcador a través de Johnny Cardoso, sin embargo, el colegiado Díaz de Mera acabó anulando el tanto.

Juan Miranda botó una falta lateral, pero el guardameta belga del Real Madrid Thibaut Courtois no consiguió despejar bien el chut de Miranda al estar influenciado por la presencia de Marc Roca, que según mostraron las imágenes del VAR, tenía el pie adelantado.

Cardoso aprovechó ese rechace de Courtois para marcar. En un primer momento subió al marcador, pero tras la revisión de la jugada en el monitor del VAR, el tanto fue anulado.

En la segunda parte, el Betis marcó otro gol, pero de nuevo fue anulado, en esta ocasión más claro, por fuera de juego de Willian José que remató ante la oposición de Kepa - que salió para despedirse también del Bernabéu - pero estaba adelantado.

El excolegiado internacional Mateu Lahoz estuvo analizando la actuación arbitral en Tiempo de Juego y antes de que Díaz de Mera fuera al monitor, lo tenía claro: "Es increíble que se pierda tanto tiempo. Estando ese pie, la influencia es clarísima y lo van a anular sí o sí".

Toni Kroos es sustituido en su último partido en el estadio Santiago Bernabéu.EFE

Una vez confirmada la decisión, Mateu volvió a hacer énfasis en uno de los problemas del VAR: "El problema ha sido el tiempo invertido. Hay interferencia clarísima sobre Courtois". Reflexión que repitió al término de la primera mitad a pregunta de Paco González: "A lo que llega el ojo humano es perfecto, y para esto está el VAR, y el problema es que no sabemos cúando y por qué se utiliza".

