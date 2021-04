Demencia, el riesgo de dormir menos de seis horas que no se reduce con la siesta

Un informe publicado en la revista 'Nature Communications' con datos recopilados durante 25 años establece la relación entre dormir menos de seis horas diarias a partir de los 50 años y el riesgo de padecer algún tipo de demencia al cumplir los 65 años.

Además, una duración de sueño corta y persistente entre los 50, 60 y 70 años también se asocia a un riesgo de demencia un 30% mayor. Y ello con independencia de factores sociodemográficos, conductuales, cardiometabólicos y de salud mental, incluida la depresión, establece el estudio.

Este jueves en 'Herrera en COPE' la neuróloga Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio de Sueño de la Sociedad Española, ha dicho que es necesario dormir "un mínimo de horas". La recomendación "es entre 7 y 9 horas para las personas adultas".Pero pese a ello, es "abrumador el número de personas que dormimos menos de esas 7 horas por todas las exigencias que tenemos a lo largo del día. Parece que el sueño queda en un segundo plano cuando realmente es un pilar de la salud", ha dicho la doctora.

En opinión de Arcos, hay que separar la privación del sueño, es decir, que durmamos menos horas de las que necesitamos, de la mala calidad del sueño. "Realmente deberíamos dormir más de lo que dormimos en general por todo lo que la vida nos ocupa y nos impide dormir y descansar correctamente". Esto hay que separarlo de la "la mala calidad del sueño, que es que a pesar de dormir unas horas suficientes, una persona se despierta con sensación de sueño no reparador, muy cansada, que tenga sueño durante el día o que se sienta que no puede rendir lo que rendiría si estuviera bien descansada".

La neuróloga ha dicho, además, que lo recomendable es que esas horas se duerman durante la noche y que no se compute la siesta, que debe ser de "no más de media hora". No se puede "sustituir ese sueño nocturno", ha señalado. Y es que, se está estudiando si las siestas de mucha duración podrían ser "un factor de riesgo a nivel cognitivo", ha adelantado la coordinadora del Grupo de Estudio de Sueño de la Sociedad Española.