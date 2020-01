David Bisbal: “Siempre me esfuerzo por tener canciones que sean más difíciles de cantar”

No puede evitar cantar detrás de la grabación, porque Herrera en COPE abre los micros por si acaso. Bisbal tiene demasiada energía para ser las 11 de la mañana. Y no defrauda, porque se le escapa algún gorgorito con su nuevo tema “En tus planes”, que lleva el mismo nombre que el disco, que vuelve a la rumba latina. “Es la música que siempre he escuchado”.

Hizo una investigación con su voz, porque estuvo cuatro años en una orquesta. "Fue mi aprendizaje más fuerte después de lo que aprendí en Operación Triunfo", ha contado. Y ahora es un hombre feliz: “Me siento feliz, es el resumen de lo que siento, porque siempre me esfuerzo por tener canciones más difíciles de cantar para seguir aprendiendo”.

Salir de un programa de televisión fue una suerte pero puede llegar a ser un éxito efímero. Para suerte de todos no lo fue y dice Bisbal que “en latinoamérica me dieron mucha credibilidad y confianza para triunfar”.

Está arraigado a España, y está orgulloso de representar a su tierra allá por donde va: “no sabes la ilusión que me da ver la bandera de Almería en un concierto en Chile”. Sin embargo el éxito tiene su lado amargo y no pasa por casa, y hay países que tienen un lugar en su corazón: México, Venezuela (a la que lamenta no poder volver de momento a dar un concierto), Chile, Puerto Rico. Y de esa riqueza se reflejan sus colaboraciones, de quienes afirma que aprende mucho.

Hay canciones como “Abriré la puerta”, que tiene escritas desde el 2014, y no salió entonces porque “no pegaba con el disco que estaba haciendo”. Y es que para David Bisbal es importante la coherencia en sus discos, y le dedica mucho tiempo a su composición, producción, y mezcla. Dice que esa canción “hace respirar los conciertos, canciones que le dan una belleza y un clima que hace que se disfrute mucho”. Y añade Carlos Herrera que “es un pelotazo”.

Bisbal estará en la sexta edición de La Voz Kids, y le confirma a Herrera que le gusta girarse "con una voz que ponga el bello de punta, que traspase el alma y el corazón”.