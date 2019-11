Daniel Diges, en COPE: "Solo elijo cosas que me hacen feliz"

Desde el pasado 11 de septiembre, Daniel Diges interpreta al protagonista del musical 'El Médico', al joven Rob J. Cole. Considerado uno de los actores españoles de teatro musical más reconocidos a nivel internacional, el madrileño ha dicho este martes en 'Herrera en COPE' que debido al éxito que está cosechando la obra, dentro de poco se representará en medio mundo.

"Fíjate que no había visto la ovación y la satisfacción tan grande que tiene el público cuando termina 'El Médico'. Es impresionante. No hay día que no esté todo el mundo de pie con lágrimas en los ojos viendo este musical", ha dicho Diges, acostumbrado a participar en otros musicales como 'Los Miserables' o 'Mama Mía'.

El artista, que estaba en México cuando le ofrecieron el papel, "no sabía lo que era", pero llegó y vio la última función de la primera temporada y le dijo al productor que quería formar parte del elenco de actores de 'El Médico'.

Precisamente, el musical cuenta la historia de los primeros médicos, que "solo podían investigar la anatomía de los cerdos, no la nuestra porque por cultura no se podía abrir un cadáver. Aparte de que cuenta una historia de amor, cuenta cómo llega Rob J. Cole -el protagonista- a ese momento de abrir un cadáver", ha explicado Diges, que ha dicho que el diseñador Lorenzo Caprile se ha encargado del vestuario confeccionando cerca de 350 trajes.

Parafraseando a la artista Nina, Diges ha dicho que los actores de musical son "los atletas de los actores" porque "tienes que estar en forma y con la voz fuerte". Precisamente, él es un "tenor dramático con tesitura de tenor ligero".

Diges también ha hablado de la buena salud de la que gozan en España los musicales. Precisamente, nuestro país es el "tercero del mundo" en la producción de este tipo de espectáculos, solo detrás de Broadway y Londres.

Aunque 'El Médico' bajará pronto el telón en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, Diges ha dicho que le han hecho la lectura del guión del libro 'Los Pilares de la Tierra' a Ken Follett. "Es otra producción de todo el equipo de 'El Médico' que como han visto fuera que son tan buenos les están dando los derechos de grandes libros", ha confesado el artista.

Diges también ha adelantado que va a hacer una serie de conciertos con Gerónimo Rauch en Huelva y a partir de febrero en Madrid y Barcelona. "Ahora estoy en un momento que hago cosas que me divierten. Estoy eligiendo cosas que me hagan feliz", ha concluido.