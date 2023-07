¿Cuánto nos va a costar a los españoles las elecciones generales?

Este 6 de julio, a las doce de la noche, tendrá lugar la tradicional pegada de carteles y los mítines que marcan el comienzo oficial de la campaña electoral del 23J. Por este motivo, nos surgen varias preguntas: ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos esta nueva cita con las urnas? ¿Es muy elevada la factura de celebrar unas elecciones?

En los últimos comicios generales, los del año 2019, la factura fue de unos 140 millones de euros, es decir, a cada español nos costó unos 3 euros ejercer nuestro derecho al voto. Es cierto que en esta ocasión se ha habilitado una partida de 77 millones de euros extraordinarios para reforzar las Juntas electorales de zona y atender así los miles de recursos que han recibido.

Esa partida adicional se destinará también a hacer frente a la avalancha de peticiones de voto por correo. Ya van más de dos millones de solicitudes. De hecho, Correos ha reforzado su plantilla con más de10.000 personas, en total serán casi 57 millones de euros, una cantidad que paga el Ministerio del Interior. Pero la partida más importante son los 59 millones de euros que destinarán las diferentes administraciones públicas a garantizar la seguridad de ese día, del 23 de julio.

Aún no se han dado las cifras de los agentes de Policía Local, Nacional y de Guardia Civil que formarán parte del dispositivo especial pero para que te hagas una idea, el pasado mes de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas fueron 99.000 los efectivos desplegados. Agentes que, en algunos casos, se quedaron sin vacaciones, y eso hay que abonarlo claro. Los que trabajen el 23 de julio cobrarán un complemento de 500 euros en el caso de los Polícias Locales y de 140 si son Policías Nacionales o Guardias Civiles.



Otra partida importante es la logística. Casi 23 millones de euros se destinarán a este capítulo que incluye desde las papeletas, los carteles electorales, las cabinas para votar y, por supuesto, las urnas, que es el elemento clave de unas elecciones.

Moisés Yanez, gerente de una empresa que hace urnas electorales, ha explicado en 'Herrera en COPE' que el precio de cada urna electoral es de "catorce euros y medio, aproximadamente". Además, estos precios también están publicados en Boletín Oficial del Estado.

¿Qué tienen de especial las urnas electorales?

Resulta que estas urnas deben tener una condiciones específicas que están detalladas en el pliego de condicines del Ministerio, en "donde ponen las medidas y ciertas características", añade el empresario. Algunas de estas condiciones son la transparencia, que sean plegables y fáciles de montar.

En lo que respecta a la rentabilidad de el negocio de las urnas, Yanez comenta que "en cada proceo electoral hay un deterioro de las mismas. Una rotura normal que puede ser del 2 al 4 por ciento, y son las que se vienen repninedo". "en casos extremos que se junten varias elcciones (...) puede ser que pidan alguna más, pero solo una reposición", agrega. Haciendo cuentas de los 13 eruros que cada español gasta en las eleciones solo 1 céntimo corresponde a las urnas electorales.

¿Cuánto cobran los miembros de las mesas electorales?

Las tres personas que conforman la mesa electorla cobran 70 euros de dieta cada una de estas personas. Como en total serán unos 180.000 los ciudadanos que el 23J “trabajarán” para la democracia el desembolso total será de 12 millones 600 mil euros. A esto hay que sumar los más de 13 millones de euros que como máximo cobrará la empresa INDRA por el escrutinio y las telecomunicaciones y, como el voto es secreto, tenemos a nuestra disposición las cabinas para hacerlo.

José Roselló es director de una empresa que fabrica todo tipo de mobiliario urbano, entre otras cosas, cabinas electorales y los carteles informativos de la puerta de los colegios, explica que el adelanto electoral que ha habido este año no es el primero, ya que "hace 4 años también hubo unos adelantos electorales o elecciones que no estaban previstas". La importancia de las cabinas que hayn en los colegios electorales es muy importnate, ya que "es la que garantiza el secreto de voto. Si no garantizamos el secreto de voto estamos perdidos", apunta.

En las elecciones anteriores se movilizaron en la empresa de Roselló 58 camiones de cabinas y soportes señalizadores que se repartieron por todo el país. "O estás preparado y dispones de medios, porque cuando suena la llamada del Ministerio del Interior esto tiene prioridad absoluta", explica José Roselló. Y, al igual que ocurre con las urnas, las cabinas electorales también tienen que tener unas características concretas. "Todas tienen que ser iguales", detalla. Además, al igual que las urnas estas cabinas son totalmente reciclables.