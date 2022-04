Cuál es la diferencia entre embajada y consulado y en qué consiste la inmunidad diplomática

Este martes conocíamos esta importante decisión de España que comunicaba el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: finalmente han sido expulsados 27 diplomáticos y empleados de la Embajada de la Federación Rusa en Madrid. Con esta decisión, el Gobierno Español se suma a la línea dura de la Unión Europea. Aunque la figura del embajador en Moscú han decidido dejarla intacta porque, parece, que todavía queda un poco de esperanza de arreglar la situación.

Hoy precisamente le hemos escuchado aquí en ‘Herrera en COPE’, con Carlos Herrera. Yury Korchagin, embajador de la Federación de Rusia en España, se ha referido a esta expulsión diciendo que después de una decisión así, uno de los principios básicos de la diplomacia es la reciprocidad. Además, durante la entrevista, el embajador ruso ha mantenido la idea de que “No hay cadáveres en las calles de la ciudad ucraniana de Bucha”. Y así lo ha mantenido ante la insistencia de Herrera de que allí se han producido crímenes de guerra. Yury Korchagin hablaba de montaje y provocación y sostenía que las tropas rusas no disparan contra civiles.

Y volviendo al tema de la expulsión a diplomáticos, España no actúa en solitario ya que Alemania, por ejemplo ya ha expulsado a 40 diplomáticos, Italia a 30, y Francia también lo ha hecho, pero no ha revelado una cifra exacta. Sin embargo, solo Lituania ha expulsado al embajador de Moscú en su país.

Al hilo de lo que está pasando, queremos conocer la situación del cuerpo diplomático en nuestro país. ¿Cuántos hay en estos momentos en España? En la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay 44 diplomáticos acreditados a los que habría que sumar 6 del Consulado de Barcelona. Rusia cuenta, además, con otros 7 consulados a lo largo de toda España, en los que hay cónsules honoríficos.

Bueno, con ese dato ya podemos valorar el número que se han expulsado, que recordemos que llega a 27. Y ahora vamos a ampliar el círculo para ver un poco más de cerca lo que significa la diplomacia para un país y en qué consiste.

No sabríamos decir el número exacto de diplomáticos que residen en España, pero sí sabemos en número de embajadas que hay son 126. También hay localizados un total de 800 consulados y además tenemos 49 países que no están representados en nuestro país por una embajada, pero que SI están acreditados.

DIFERENCIAS ENTRE EMBAJADAS Y CONSULADOS

Antes de nada, estamos hablando de embajadas y consulados. Pero ¿qué diferencia hay entre ellos? Bueno pues una embajada es el organismo encargado de representar a un país fuera de él de forma permanente. Por lo habitual, las embajadas se localizan en las capitales del país. Por ejemplo, aquí en España se encuentran en Madrid.

Y un consulado, bueno, pues no desempeña como tal funciones de máxima representación (porque eso lo hace una embajada), pero sí que velan por los intereses del Estado al que representan. Por eso, pueden situarse en otras ciudades diferentes dentro del mismo país. Lo más importante del consulado es que desempeñan una gran labor frente a los ciudadanos de su país de referencia.

También hay que destacar la figura del cónsul honorario que es “aquella persona que ejerce como cónsul con un carácter limitado y secundario en sus funciones. Además, esa persona no tiene porqué ser del país que representa y, de hecho, en caso de ser nacional del propio país no pueden ser funcionarios de carrera”, como nos explica Carlos Medina, presidente de la Asociación de Diplomacia en España

Son personas socialmente conocidas y con prestigio que ayudan a mediar entre los mismos países y, además “se caracterizan porque no perciben retribución por sus funciones. Sus funciones son de asistencia y protección consular a los nacionales españoles, no pudiendo hacer otro tipo de funciones consulares como puede ser la fe notorial o la inscripción en el registro civil”, concluye Medina.

INMUNIDAD DIPLOMÁTICA

Otro término importante que tenemos que conocer es el de la inmunidad diplomática, que consiste en beneficios legales que impiden, salvo excepciones, que un diplomático sea juzgado y que se intervenga una embajada o un consulado. Como nos explica el presidente de la Asociación de Diplomacia en España “en la actualidad sigue siendo un elemento fundamental del derecho internacional codificado a través de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961 que garantiza que los diplomáticos se puedan mover libremente”.

Pero ¿se podría retirar entonces la inmunidad diplomática a una persona? ¿Qué país puede hacerlo? “La inmunidad diplomática no puede ser retirada por el estado receptor, únicamente por el estado acreditante. Es decir, el estado de la nacionalidad que ostenta el diplomático destinado a en un tercer estado puede decidir privar de inmunidad a un agente diplomático”, cuenta Carlos.

Esta inmunidad de la que estamos hablando se extiende también a los propios edificios, a las propias embajadas, y aquí tenemos dos ejemplos muy claros. Primero el de Julian Assange, el fundador de Wikileaks que se refugió en la embajada de Ecuador en Londres durante 6 años y 9 meses. Allí Assange tenía una oficina equipada con una cama, una lámpara solar, un teléfono, un ordenador, una cocina, una ducha.

Otro caso muy conocido fue el de Leopoldo López que estuvo en la embajada Española en Caracas, donde estuvo año y medio. Allí se refugió porque estaba condenado a 14 años de prisión en su país.

¿QUIÉNES TRABAJAN EN LAS EMBAJADAS?

En la embajada nos encontramos con la máxima figura que es el embajador, pero hay mucha más gente que trabaja en ella como nos explica el experto en diplomacia Luis Alberto García, “además del embajador y el segundo del embajador, que puede llamarse encargado de negocios o ministro consejero, hay consejeros: De esos consejeros varios normalmente, del Ministerio de Exteriores y luego hay consejeros de algunos ministerios, consejero de Interior, consejero de Defensa, de Agricultura…”

Aunque como señala García “no todas las embajadas tienen consejeros de todos los ministerios, de hecho, creo que no hay ninguna que tenga todos los ministerios”.

Y, también nos encontramos con la figura de ‘agregado’ que es la “persona que depende de un consejero. Hay consejeros que tiene varios agregados, uno de la Guardia Civil, otro de la Policía, otro que se dedica a temas de terrorismo, etc. Digamos que consejero y agregado son dos distintos niveles dentro de una embajada”

LOS COCHES DIPLOMÁTICOS

Y, por supuesto, tenemos que hablar de los coches diplomáticos. Lo primero que llama la atención son las matrículas, que ya dependiendo el color te permite saber qué tipo de coche es.

Las matrículas de color rojo son las que identifican a los vehículos del cuerpo diplomático, las verdes al cuerpo consular, las amarillas identifican los vehículos de los Técnicos Administrativos y las azules identifican los vehículos de Organismos Internacionales. Es probablemente la única diferenciación con nuestros coches porque como bien dice Luis Alberto “no tienen mayor característica que identificación de que se trata de un coche diplomático, no tienen ninguna ventaja ni ningún inconveniente respecto a otro coche a la hora de circular”. Bueno, el único inconveniente que tiene es a la hora de venderlos, como explica García “hay que venderlo a alguien del cuerpo diplomático o a una embajada porque si no tendrías que pagar todos los impuestos que nos has pagado a la hora de adquirirlo como diplomático”.