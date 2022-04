Embajador de Rusia en España: "Zelenski pretende tomar decisiones sobre empresas españolas desde Kiev"

El embajador de la Federación de Rusia en España, Yury Korchagin, ha asegurado en "Herrera en COPE" que Volodímir Zelenski estuvo desafortunado cuando se refirió a empresas españolas como Porcelanosa durante su intervención en el Congreso de los Diputados, "me pareció de que hay una especie de intención de que algunas decisiones que corresponde tomar en España respecto a intereses españoles se tomen en Kiev".

Yury Korchagin asevera que la intención de Zelenski es hacer daño a la imagen rusa y su gobierno, "esa es la intención, habla más de Rusia que de Ucrania y trata de imponer a los países en los que se dirige decisiones que, a mi juicio, no corresponde a los intereses de esos países como terminar el trabajo de algunas empresas o de algunas compañías en Rusia y esa decisión se debe tomar por esas compañías o por España, pero no por un país tercero".

Asegura el embajador de la Federación de Rusia es España que en esta guerra "hay una guerra de información, además, y en esta guerra vale todo. No hay que tomar todo por la verdad".





La expulsión de diplomáticos rusos de España

Sobre la decisión del Gobierno de España de expulsar a 25 diplomáticos y miembros de la embajada de Rusia en nuestro país, el embajador (que no se ve afectado por la medida para "dar una oportunidad a la diplomacia" como dijo el ministro de Exteriores Albares), entiende la medida como "no amistosa, indudablemente. Cuando fui citado al Ministerio de Exteriores pregunté sobre el fundamento de esa decisión y no me la explicaron bien, me dijeron que las actividades no eran compatibles con la actividad diplomática, pero cuando pedí algunas pruebas o explicación concreta se negaron a dármela".

Sobre si habrá una decisión espejo en Rusia con diplomáticos españoles, Yuri Korchagin recuerda que "uno de los principios básicos de la diplomacia es la reciprocidad, por eso, cuando se trata de una expulsión de diplomáticos de cualquier país en el que trabajan, claro que se toma una decisión correspondiente, en este caso en Moscú. Es una norma, la aplican todos los países y nosotros también".