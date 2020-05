Blanca es una panadera de Valle de Sedano, un municipio situado en la provincia de Burgos que cuenta 436 habitantes. Conforma una de las seis zonas sanitarias que ha pasado a la Fase 1 en Castilla y León. A pesar de que ella vive de los restaurantes que se encuentran cerrados debido a la pandemia, Hacienda le ha subido 100 euros el pago trimestral de autónomos con base en una revisión de los módulos en los que cotiza.

Este viernes ha intervenido en 'Herrera en COPE' para criticar que a ella en particular y a este colectivo en general no les hagan aplazamientos en los pagos de impuestos. En su caso, vive en buena medida de los turistas que compran en su despacho, los cuales no pueden llegar al pueblo debido a las medidas adoptadas por Sanidad para frenar la expansión del nuevo coronavirus.

"Esa revisión es correcta y me tienen que cobrar los 100 euros. Pero si se preocupan por la gente que estamos dando el callo, ¿por qué no se preocupan por cómo estamos y dejan a un lado a quiénes les van a votar y a quiénes no?", ha dicho. "La gente no puede venir al pueblo. Tengo abierto, algo me entra en el cajón", pero la situación es delicada.

Aunque Blanca ha dicho que los vecinos del pueblo agradecen su trabajo, ha destacado la incierta situación de muchas empresas, por lo que le ha pedido al Gobierno más ayuda para los pequeños y medianos empresarios.