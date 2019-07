La crítica de Herrera a TV3 por la “obsesión enfermiza” de "demonizar" el castellano

Carlos Herrera no ha querido dejar pasar la polémica sobre el documental de TV3 que reflexionaba a cerca de las nuevas plataformas que no ofrecen todo el contenido disponible en catalán. El comunicador ha criticado con dureza el documental y la “obsesión enfermiza” del canal público por “demonizar” el castellano.

“Muy interesante lo que se destaca hoy en la prensa. Esa obsesión enfermiza de TV3 por demonizar a todos los que hablan castellano. Un programa de TV3 reflexionaba sobre lo pertinaces que son algunos niños que se empeñan en seguir hablando castellano en el patio, o lo peligrosas que son las nuevas plataformas de vídeo en streaming porque no traducen todo al catalán, o incluso las instrucciones de la tostadora que están en castellano, o el hecho de que a los nuevos aparatos, estos Alexa, no se les puede hablar en catalán...”, ha comenzado explicando Herrera.

Además, Herrera ha destacado la persecución del castellano que se lleva a cabo en las escuelas y lugares públicos. “El documental presentaba un escenario apocalíptico para el catalán. Como si fuera a desaparecer mañana. Pero vamos a ver no, desapareció el catalán durante el tiempo en el que su uso, no es que estuviera prohibido en el ámbito privado, no estaba contemplado en el ámbito público. Ahora, pasa lo contrario, solo se relaciona con la administración en catalán y el castellano está reducido al ámbito privado. Pero es que ya ni en el ámbito privado, porque que los niños hablen en castellano en el patio, eso a algunos les parece que va acabar con la realidad del catalán”, ha analizado el comunicador.

“Y el catalán está encapsulado. El catalán es un idioma que viajas a 150 kilómetros y ya no te sirve. Pero está muy bien que se hable, que se estudie y se conozca. Porque es la razón de ser, la forma en la que se han transmitido los amores y los odios toda una serie de millones de personas y es un patrimonio cultural. Y lógicamente hay que mantenerlo, pero claro, ¿quieres culpar a unos niños que se dicen “pásame la pelota” de ser los criminales que van acabar con el catalán? Eso es ser un paranoico, un auténtico paranoico”, ha terminado diciendo de manera rotunda Herrera.