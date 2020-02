Crimen de Pioz: "Patrick le dijo al forense que si salía de la cárcel volvería a matar"

La periodista de sucesos Beatriz Osa le pidió una entrevista a Patrick Nogueira, asesino de cuatro miembros de su familia en Pioz (Guadalajara). “Pedí una audiencia con él y no me la ha dado”, se lamenta. Era el remate que le faltaba para su libro “Olor a muerte en Pioz” donde ha recopilado testimonios de investigadores, forenses, familia, pero sobre todo una confesión: "Patrick le dijo al forense que no le sacaran de la prisión porque lo volvería a hacer”. Es lo que le hace a uno plantearse si realmente fue inconsciente de lo que hizo.

Este maertes, el Supremo decidirá sobre el recurso de casación de Patrick Nogueira, y Beatriz Osa dice que es arriesgado hacer conjeturas sobre lo que pasará. La defensa reclama la eximente de daño cerebral, para acortar la pena. El recurso de la acusación pide tres penas de prisión permanente revisable. “El Supremo lo tiene difícil ante acusación y defensa, porque no hay nada en común”, ha contado en su entrevista en "Herrera en COPE".

Para los investigadores enseguida vieron un quinto elemento, qaue debería haberse preocupado por sus tíos y sobrinos y no lo hizo. Sus antecedentes no le ayudaban a ser inocente: dos años antes de este crimen, Patrick había apuñalado a un profesor suyo, delante de sus compañeros en Brasil, porque no le gustaban sus bromas.

El porqué sigue siendo la incógnita de este crimen, “pero siempre intenta dejar mal a su tío”. Añadida a las posibles malas relaciones, está lo de su cerebro, que sí presenta anomalías. Las lagunas mentales “ha sido su estrategia todo el tiempo”, pero los psiquiatras no se lo creen. El capitán Hidalgo, de la UCO, le confesó a Beatriz que “es un psicópata de manual”. Parece que hasta calculó dónde podría cumplir condena, y que su vida no corriera peligro. Los psquiatras contaban que “podrían reconocer esa infancia complicada, pero que pese a eso no hay nada que esté predeterminado para que termines asesinando a cuatro personas”. La imagen de su cerebro se proyectó en el juicio y se vio dañado, pero ¿eso convierte en un asesino? Realmente no hay respuesta para eso porque “hay luchas dialécticas en este juicio”.

Su amigo Marvin también está en el punto de mira. En 15 horas de crimen, contacta con él a través de Whatsapp y le manda fotos, se ríe y se convierte sin querer, en colaborador virtual. Está ahora a la espera de juicio. "Ha costado que la justicia brasileña cumpliese. Patrick no esperaba que su amigo entrase en prisión”, asegura Beatriz.

Allí, en una celda de Estremera “pasa los días en el patio". "Patrick es tranquilo, lee bastante y está en una celda de aislamiento con una televisión por la que podrá comprobar lo que pasará mañana”, ha concluido.