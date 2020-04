Juan Costa, experto internacional en cambio climático y sostenibilidad e impulsor del manifiesto “Consenso por el clima”, ha sido entrevistado este miércoles que se celebra el Día de la Tierra en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que lo más importante que tiene que hacer un Gobierno ante una pandemia es "tener un plan y prepararse y reducir al máximo las incertidumbres de los ciudadanos". Por eso, ha explicado que "anticiparse es básico".

En lo que respecta al cambio climático y al nuevo coronavirus, ha dicho que "hay similitudes" entre ambas crisis. "La crisis climática es para el Fondo Monetario, para los Bancos Centrales más importantes del mundo, para todos los efectos económicos, el riesgo sistémico más importante al que se enfrenta la economía global", ya que una crisis climática puede generar un escenario como el del crack del 29. Por eso, ha incidido en la necesidad de escuchar a la comunidad científica.

"En la política no se ha escuchado a la ciencia en esto", ha manifestado. Por eso, ha dicho que "tenemos que prepararnos para una transición" hacia las energías renovables o hacia el coche eléctrico que den lugar a la reducción de las emisiones de CO2 para que la temperatura del planeta no suba.

"Los riesgos de clima tienen una capacidad de desestabilizar la economía global muy notable", ha incidido. Por eso, ha abogado por un plan para actuar frente a la crisis climática.

UN NUEVO MODELO DE CAPITALISMO

Costa ha explicado que "el capitalismo financiero tiene que complementarse y meter en la ecuación el valor que nos aporta el planeta y el capital social. Si tenemos unos sistemas sanitarios preparados para hacer frente a una emergencia, eso ahorra trillones de dólares a la economía global", ha señalado.

"Hemos infravalorado tener en cuenta que cosas horribles también ocurren aunque durante décadas hayamos vivido en un mundo en el que la sociedad no las ha vivido de manera muy directa", ha expresado.

Sobre la Unión Europea, Costa ha dicho que si bien la globalización es una realidad, no ocurre lo mismo en la esfera política. "Europa tiene una gran oportunidad para demostrar que quiere jugar un papel importante en la construcción de un nuevo modelo de capitalismo", ha señalado. Y es que, "si no somos capaces de darnos cuenta después de la crisis que estamos viviendo que la cooperación política es crítica, y eso no supone renunciar a la soberanía de los países, vamos a dar un paso hacia atrás muy notable", ha finalizado el experto.