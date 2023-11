El contundente mensaje de Jero García al escuchar el testimonio de un niño que sufre bullying: "No se puede"

Tiene 53 años, lleva más de 20 dedicando su vida a los demás, y, cuando echa la vista atrás, alucina con la infancia que ha tenido y las batallas que ha tenido que librar. Batallas que le han dado la victoria, porque sus puños, dentro y fuera del ring, son de metal. Es Jero García, al que ni siquiera hace falta que te presentemos, porque es conocido de sobra.

Sin embargo, no es tan conocida la infancia que ha tenido, en Carabanchel, cuando le droga, especialmente la heroína, se llevaba a cientos de personas por delante. Él tenía que limpiarlas del parque de al lado de casa si quería jugar al fútbol y, de hecho, una vez tuvo que correr al médico, arriesgándose a que se lo quitaran todo, para que le retiraran de la pierna una jeringuilla a su amigo.

De niño tenía un trastorno no diagnosticado, el del déficit de atención, y canalizaba su rabia, su malestar y su dolor emocional a través de la ira y de la violencia con los demás. Reconoce que iba rápido a todos lados, que en realidad estaba asustado, y que llegó a portarse muy mal con sus compañeros de clase. De hecho, fue una de las visitas, años después, de uno de esos compañeros, lo que le cambió la vida y decidió luchar activamente contra la violencia.

El mensaje de Jero a un niño que sufre bullying

Hace unos años, Jero había decidido que iba a hacer campañas para acabar con la violencia, y cambió los motes de ciertos boxeadores por insultos que daban los niños a sus compañeros. Aquello cambió muchas visiones, incluida la suya cuando, a raíz de esa campaña, un excompañero de colegio le pidió tomar un café.

"Me dijo 'muchas gracias por lo que estás haciendo y que te perdono'. Yo le pregunté por qué, y yo, y me cuenta que en octavo había un grupo de niños que le hacían la vida imposible, collejas, insultos, y había uno en especial, al que él tenía un miedo atroz y no quería ir al colegio y que a veces vomitaba, que le hacía sentir que no era nada, que intentó tirarse del quinto piso, y me dijo que es que ese niño era yo. Solo pude abrazarme a él y pedir perdón mil veces, me pidió que no cejase en el empeño de seguir con esta misión" explicaba.

Tanto que ha escuchado el mensaje de un niño al que le hacen bullying, que asegura, en la nota de voz, que no quiere ir al colegio porque tiene miedo y relata los insultos que le profieren. Aquí puedes escucharlo:

La respuesta de Jero ha sido implacable, explicando que "el silencio es el mayor cómplice de la violencia" y que, de hecho, tiene que contarlo y alzar su voz. Ha pedido a sus padres, también, que revisen constantemente cómo se encuentra su hijo, porque los padres son determinantes en estos casos.

Su historia con Miriam Gutiérrez, otro frente contra la violencia

Si no supo detectar, cuando era pequeño, que él era quien molestaba a sus compañeros, tampoco supo detectar cuando una de las mejores boxeadoras del mundo y campeona, Miriam Gutiérrez, sufría violencia de género cuando empezaron a entrenar juntos.

Y es que ella empezó a faltar al gimnasio de forma regular, y cada vez se mostraba más apática con él, cuando antes era todo simpatía. "Llega una pelea, antes de la pelea hay un pesaje en ropa interior y la veo muy rara y veo marcas que no son de boxeo. Me dijo que eran de boxeo, pero a mí no me engañas, se paraliza y se va corriendo, salgo detrás y no la encuentro en dos días" decía.

"Se me olvida, al año y medio aparece con una niña en brazos y me dice que me tenía que dar una explicación. Resulta que el último año estaba muy enamorada y se fue a vivir con su novio, pero empezó a cambiar, le prohibía vestirse de cierta manera, le encerraba, le empujaba, la abofeteaba y acabó en el hospital por patadas estando embarazada. Le dije 'y qué quieres hacer', me dijo que boxear, pero no puedo por la niña, y dije que eso no era un problema. Entra y le doy una comba y 20 años después es campeona de España y del mundo" explicaba.

Luchar contra la violencia le cambió la vida, porque, como en el boxeo, constantemente la vida es una pelea. Pasó, como él mismo dice, de estar en el centro del ring, a la esquina. Un lugar que, si bien, no es lo que uno espera cuando comienza su carrera, es un lugar con una vista privilegiada. Y, sin duda, la suya lo es.