La reveladora visita de Jero García que le supuso un punto de inflexión en su vida: “Le pido perdón mil veces”

Cuando hablamos del bullying, siempre ponemos el foco en alzar la voz a los acosados. Y no es para menos. 1 de cada 4 niños sufren acoso en España. No obstante, aquí hay una figura determinante: los acosadores. Precisamente, uno de los testimonios que han marcado la jornada de ‘Herrera en COPE’ realizada desde la Fundanción ColaCao ha sido la del presentador y exboxeador Jero García. Antes de ser mediador familiar, García estuvo en el otro lado del bullying como acosador. Uno de los episodios que ayudaron al presentador a tomar conciencia de este asunto fue cuando recibió la visita de su excompañero Antonio.

García estaba sumergido en una campaña contra el acoso. Un día, el que fue conductor de 'Hermano Mayor', recibió un mensaje después de un evento. “Me dicen: Hola soy Antonio, soy un antiguo compañero de la EGB y quiero saber si puedo hablar contigo”. Posteriormente, se intercambiaron el contacto y acordaron verse. Cuando lo ve no se acuerda de él, pero el café siguió con una declaración de Antonio: “Gracias por todo lo que estás haciendo contra el acoso escolar y te perdono”. Antonio le comentó a Jero que el último año de EGB, le intimidó tanto que empezó a tener pensamientos suicidas y que incluso llegó a intentarlo. “Yo le abrazo, le pido perdón mil veces y me dice que no me preocupe, que estoy perdonado y que nunca deje de hacer lo que estoy haciendo”. Si quieres escuchar este episodio, escucha el siguiente audio.

El boxeo le cambió la vida

En su paso por la antena de COPE, Jero García reveló que el boxeo le ayudó a controlar sus emociones. “Soy TDH no diagnosticado desde niño, entonces mi única manera de reafirmarme era a través de la agresividad y la violencia ¿Qué ocurre? Que no mides, no empatizas con el daño que cometes y con el tiempo me di cuenta de que había hecho daño a otros y había que enmendarlo”, aseguró.

"Cuando haces un niño débil lo puedes convertir en acosador u acosado"

A su vez, ha subrayado la importancia de los padres, que poseen un papel crucial en la lucha contra el bullying. "Para mí hay cinco tipos de padres. Está el padre que educa a través del ejemplo, el que mal educa a través de mal ejemplo, el que no educa, el que no está ni se le espera y el padre helicóptero. Este es el que tú ves en un parque de columpios y en vez de estar vigilando al niño desde lejos es el que está debajo del columpio evitando que se caiga" aseguró el exboxeador. Y añadió: “Son los padres que sobreprotegen a los niños y a un niño que le das todo, piensa que el mundo le debe algo. Se desnaturaliza. Deja de tener empatía”."Cuando haces un niño débil lo puedes convertir en acosador u acosado" concluyó García.

Tanto a los que son acosados, como a los testigos, García recomienda “Detectar, educar y notificar”. “No apoyemos más al mayor cómplice en este tipo de violencias: el silencio”, aclaró. El presentador ha reivindicado una cultura en la que alcemos la voz. “El que alza la voz o notifica no es chivato” añadió.

??Este es el testimonio de un padre ante el bullying que sufre su hijo:



"Cada mañana dice 'mamá, voy al infierno'"

Entre los síntomas que puede tener un niño acosado, Jero García ha apuntado a que los padres pongan el foco a posibles trastorno de alimentación, del sueño, de conducta, dolores de tripa o somatización de enfermedades. ”Cuando hay un cambio en la personalidad, alarma” indicó el presentador.

En referencia a los padres de los acosados, el colaborador Goyo González le preguntó acerca de los padres que defienden que “la mejor defensa es un buen ataque”, Jero dijo que “el mejor golpe no se da con un puño, sino con la palabra”.