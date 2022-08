El consejo de Herrera a Rafa Nadal para evitar que fuese multado en Roland Garros

Es verano y es el mejor momento para repasar los instantes más importantes que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, un consejo que Carlos Herrera dio a Rafa Nadal durante su paso por Roland Garros.

Comienza el partido, la tierra batida está lista para que los tenistas comiencen a pelotear, el público espera con ansias para poder ver reveses, boleas y dejadas. Saltan los tenistas y uno de ellos es Rafa Nadal. El mallorquín, único en la historia en conquistar 21 Grand Slams juega un partido más, resistiendo al dolor de sus lesiones crónicas y cumpliendo con todos y cada uno de sus rituales: ¿con todos?

El que es sin duda uno de los mejores tenistas de todos los tiempos tiene por costumbre realizar una serie de rituales que le garantiza como poco un mayor grado de concentración ante el rival. Al menos ha sido así hasta este Roland Garros, donde la ley francesa parece tratar de evitar que uno de estos peculiares rituales previos al partido se produzca.

"Una ley francesa le fastidia a Nadal uno de sus rituales de Roland Garros: no puede utilizar botellas de plástico", es la noticia que leía Carlos Herrera, atónito ante lo que puede obligar al español a no poder ordenar y colocar las botellas que habitualmente y de forma meticulosa gestiona en su banco donde descansa entre punto y punto y se refresca del calor y esfuerzo del partido.

"No me calentéis", avisaba una airada María José Navarro, tras lo que Alberto Herrera preguntaba: "Esto qué es, ¿Agenda 2030?". El que ha dado más claves de lo ocurrido ha sido Jon Uriarte, quien ha profundizado en la noticia: "Pues sí, con lo que le gusta ordenarlas y colocarlas a Nadal bien, pues no puede, no le dejan", puesto que desde Francia se busca evitar la imagen de botellas de plástico, al considerarlas nocivas para el medio ambiente.

El tema ha dado mucho de qué hablar en la tertulia de 'Herrera en COPE' y no faltaron las propuestas alternativas para que el pobre Nadal no tenga que dejar de someterse a su ritual habitual con las botellas en los partidos. Por ejemplo, José Antonio Naranjo, se preguntaba: "¿Qué tiene que ver lo de las botellas de plástico?", para proponer: "Que lo haga Nadal con las de cristal".

Un consejo, el de cambiar de tipo de botellas, al que se ha sumado un entusiasta Carlos Herrera: "Y hay unas en el Decathlon que son muy buenas y que son metálicas", ha destacado, haciendo hincapié en la calidad de los productos de la marca que, él mismo ha confirmado que utiliza y que recomiendo a Rafa Nadal para que pueda así evitar la que sería una extraña multa en un torneo de Roland Garros que ya presenta suficientes complicaciones para el tenista mallorquín.

