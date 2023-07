El consejo de Carlos Herrera a Bertín Osborne que el presentador ya ha puesto en práctica

Seguramente has tenido la oportunidad de verla aparición de Carlos Herrera en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', el pasado sábado. En este programa de entrevistas, el director y presentador de 'Herrera en COPE' hizo un repaso de su carrera. No es la primera vez que visita a Osborne. La vez anterior, Herrera dio un consejo de cocina a Bertín Osborne, que el presentador de televisión ha seguido siempre a rajatabla. Escucha de qué se trata en el siguiente audio.

Ambos han aprovechado para mantener una profunda y divertida conversación en la que Herrera repasó algunos de los episodios que han marcado su vida. Uno de los más destacados fue la persecución que sufrió por parte de ETA.

Su exilio a Miami

Durante su paso por Radio Nacional de España, en el año 2000, Herrera tuvo que marcharse a la ciudad americana. Esto fue porque varios terroristas de ETA estaban planeando, por segunda vez, su asesinato. La primera de ellas fue una bomba enviada, de manera oculta, a través de una caja de puros en su lugar de trabajo de Sevilla.

Él explicaba que la razón era por "la socialización del sufrimiento", en la que pasaron de tener como objetivos a concejales "e incluyen a los periodistas", además de militares, guardias civiles y policías.

"También quisieron matar a Luis del Olmo", afirmaba el comunicador, que siempre se ha mostrado tajante ante el terrorismo. Recordó el asesinato del médico y coronel del ejército del aire, Antonio Muñoz Cariñanos."Iba detrás en mi lista", desvelaba Herrera. Dos terroristas le dispararon a bocajarro en su consulta.

"Uno de los más importantes del mundo"

Además de recoger algunos de los momentos más destacados de la entrevista que le hizo Bertín Osborne a Carlos Herrera, en 'Herrera en COPE' te contamos toda la actualidad.

Glastombury es uno de los festivales musicales más importantes del mundo. Como no podía ser de otra manera, nos ha dejado muy curiosas imágenes. Por ejemplo, que Elton John "no concedió ni un bis a sus propios paisanos" o que a Lana del Rey le tuviese que "cortar el micrófono la organización" porque llegó media hora tarde. La razón fue que se estaba peinando.

Pero, sin duda, lo más comentado en redes sociales ha sido la escena protagonizada por Lewis Capaldi. Este cantante, que sufre el Síndrome de Tourette, tuvo un brote en pleno directo que le impidió interpretar 'Someone you love'. Lo impactante es escuchar cómo el público continúa con la canción. "El vello de punta se me ha puesto", decía Toni Martínez. Escucha esto y mucho más en el siguiente audio.

Un debate "sorprendente"

Otros de los temas que se trata en esta 'Ensalada Divertida' es la visita del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la ciudad de Vitoria. En la entrevista que el comunicador, Carlos Herrera, le hizo le preguntó sobre si un presidente debe saber inglés, ante la polémica surgida porque Feijóo no domina este idioma. Escucha su respuesta en el siguiente audio.