Carlos Herrera le cuenta a Bertín Osborne por qué se tuvo que ir a vivir a Miami: "Me iban a encontrar"

Carlos Herrera es toda una figura más allá de la radio. Su trayectoria como presentador y locutor le han hecho convertirse en una de las voces más prestigiosas de nuestro país. Hace unos días, pasó por ‘Mi casa es la tuya’, el formato de entrevistas de Telecinco presentado por Bertín Osborne, donde echó la vista atrás en su recorrido como comunicador.

El director y presentador de ‘Herrera en COPE’ rememoró su paso por la carrera de medicina, sus comienzos en Radio Sevilla, su fichaje por Luis del Olmo, entre otros episodios. También recordó su marcha a Miami. Corría el año 2000, cuando Carlos Herrera, trabajaba para Radio Nacional de España.

Fue allí donde le esperaban varios terroristas de ETA. Este fue el segundo intento de asesinato por parte de la banda terrorista hacia el comunicador. La primera ocasión fue cuando le enviaron una bomba oculta en una caja de puros en su lugar de trabajo en Sevilla.

Como explicó el comunicador, todo venía por una “socialización del sufrimiento” planeada desde Batasuna, en la que no solo tenían por objetivo a militares, guardias civiles o policías, sino que buscaban matar a concejales “e incluyen a los periodistas”.

“También quisieron matar a Luis (del Olmo), tiene un ángel de la guarda”, aseguró Herrera. El comunicador dijo que siempre se mostró tajante con el “terrorismo, lo que rodea y los que votan”. Cuando ETA fue a por él, ya estaba en Estados Unidos. “Alguien les dice no es que vaya dos meses fuera, estáis un poquito mal informados de las cosas” detalló el comunicador.

Fue entonces cuando rememoró el asesinato del médico y coronel del ejército del aire Antonio Muñoz Cariñanos. Dos terroristas entraron en su consulta y le dispararon dos tiros a bocajarro. “Iba detrás de mí en la lista” aseguró. Además, sabía que“Antonio tenía una pistola”. “Me la enseñó (…) pero no le dio tiempo”.

Todo ocurrió en una época en la que estaba casado con Mariló Montero y sus hijos Alberto y Rocío tenían apenas 8 y 6 años. “Yo sabía que si me quedaba aquí me iban a buscar o me iban a encontrar” confesó.

En clave periodística, Carlos Herrera reveló que le hubiese haber entrevistado en profundidad a Adolfo Suárez, figura de la transición. Respuesta totalmente opuesta fue cuando afirmó que nunca entrevistaría a asesinos. “Te lo digo porque lo he hecho y sé que no aporta nada y no resuelve nada, al contrario, lo que crea es mucha frustración con lo cual a todos esos, difícilmente les dedicaría un minuto de vida”, indicó.



El huracán que vivió Carlos Herrera en Miami

Precisamente Carlos Herrera habló de su etapa en Miami en ‘Herrera en COPE’. Justó allí, rememoró el fuerte temporal con el que recordaba como el “el agua hasta el ombligo”. “Salimos corriendo del hotel” detalló Alberto. Descubre como Carlos Herrera y su hijo vivieron este episodio en el siguiente audio.





El rifirrafe entre Carlos Herrera y José Luis Rodríguez Zapatero

También Carlos Herrera habló sobre ETA en la entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero. En ‘Herrera en COPE’, el expresidente del Gobierno contó que bajo su mandato “se terminó ETA, se entregó, se rindió, lo digo y lo afirmo”. Si quieres escucharle y descubrir más, visualiza el siguiente vídeo.