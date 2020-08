Conoce a Rosa Marco, la única mujer barquera de la Albufera, en Valencia

Muchas personas conocerán la serie 'Cañas y Barro' y se acordarán del tío Nelo, el personaje que salía el la serie. Sin embargo, no fue un actor sino un auténtico barquero. El primer barquero y pescador dedicado al turismo en El Palmar, Valencia. Murió haciendo aquello que amaba y al final su nieta quiso seguir sus pasos.

Ella es Rosa Marco Pujades. Tiene 61 años. Es madre de tres hijos y abuela de cuatro nietos y sigue tratando de continuar con el trabajo abuelo. Ella es la única mujer barquera de la Albufera y ha estado esta mañana con nosotros, en 'Herrera en COPE'.

Ella misma nos ha contado que se trata de algo que hay que llevar en los genes porque la Albufera es algo muy bonito pero también “tienes que conocerla muy bien”. Sobre la premisa de ser la primera mujer barquera cuando era joven, en una sociedad machista como era entonces, Rosa ha confesado “que fue una época dura” pero que se trataba de algo “que había que sacar adelante y ella como mujer” lo sacó.

El coronavirus también ha afectado al negocio. Sin embargo, no cree que haya tenido tanta repercusión como otros, ya que “los barcos intentan no llevar el aforo completo” y admite que, al estar al aire libre, mucha gente lo prefiere antes que “ir a un centro comercial”. En cuanto se suspendieron las actividades comerciales y económicas, ella misma ha confesado que decretó el cese de actividad y que, por suerte, no envió a sus trabajadores al ERTE.

Barcos con historia

Los barcos y barcas de Rosa son bastante viejos, algunos de ellos incluso “tienen más de 200 años”. Embarcaciones que se han dedicado durante muchos años a esto, aunque sí es verdad que “se han ido modernizando”. El negocio, que inlcuye a toda su familia, ha acogido a grandes personajes como la Infanta Elena con sus hijos o a la artista Rocío Durcal.

Finalmente, Rosa ha explicado que ella “necesita el lago” y se ha dado cuenta de que desde que comenzó el confinamiento no puede estar en casa. Un trabajo, que para muchas personas como Rosa, es su vida y su pasión.