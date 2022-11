Esta es la forma que los científicos han detectado para calmar el llanto de un bebé

El llanto de un bebé es algo que frustra muchísimo a los padres, sobre todo cuando no pueden calmarlo y el lloro se intensifica por momentos. Y es que, llorar es una acción tan natural que es inevitable que los recién nacidos lo repriman. A veces, con esas lágrimas, los más pequeños nos están indicando las sensaciones que tienen y que no pueden expresar de otra forma: hambre, sed, frío, calor, que están sucios o sueño, por ejemplo. Además, llorar nos muestra nuestra propia condición, la de seres emocionales. De hecho, es algo tan común que huir de ello puede considerarse incluso peligroso. En este aspecto, cuando tienes hijos lo que intentas es esto, que el bebé no llore, algo que es totalmente intevitable, puesto que es la forma que tienen de comunicarse con su entorno. Ahora bien, esta acción provoca muchas veces que los padres no sepan qué hacer para calmar el sofoco del pequeño y se sientan inútiles al respecto. Pues bien, la ciencia ha entrado en acción y ha desvelado el método para tranquilizar al bebé en esos momentos en los que no para de llorar.

Es en la noche cuando, normalmente, el llanto del niño inquieta más a los padres. Sobre todo porque no les deja conciliar el sueño. Pero han sido unos científicos japoneses los que han dado con la clave para calmar a un bebé y que los progenitores puedan descansar más tranquilos. A través de un estudio realizado en el RIKEN Center for Brain Science de Japón, y publicado en la revista Current Biology, los investigadores han desvelado cuál es la mejor forma de serenar la llantina de un bebé. En el artículo, los expertos aseguraban que, “sostenerlos durante cinco minutos y caminar con ellos" es de los métodos más efectivos que hay para calmarlos. Y es que, los pequeños prefieren ese movimiento a los brazos quietos, en una silla o recostados en una cuna. Kumi Kuroda, del Centro Riken para la Ciencia del Cerebro en Japón, es la autora del trabajo científico. Ella misma reconocía que, "muchos padres sufren el llanto nocturno de los bebés". "Ese es un problema tan grande, especialmente para los padres sin experiencia, que puede conducir al estrés e incluso al maltrato infantil en un pequeño número de casos", explicaba la investigadora.

Para realizar este estudio, los investigadores han recabado información de 21 bebés de menos de siete meses. Los expertos monitorearon el llanto de estos niños mientras sus madres probaban varios métodos para calmarlos: sostenían a su bebé caminando, los movían de un lado a otro en un cochecito o en una cuna mecedora, los sujetaban mientras estaban sentados y los acostaban sobre un colchón. Cada experimento duró alrededor de cinco minutos y se hizo donde la madre decidiese y estuviese más cómoda (o en la propia casa o en un laboratorio). Lo que comprobaron de inmediato es que, los bebés, no se calmaban al estar en brazos del padre o de la madre sentados, ni tampoco cuando los dejaban en la cuna tumbados. Sin embargo, sí lo hacían mientras los padres caminaban sujetándoles. Incluso, también descubrieron que dejarlo en un cochecito y balancearlo tenía su efecto, aunque menor que el caminar, ya que seguía el ritmo del balanceo.