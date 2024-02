No sé si a usted le pasa, pero yo tengo la sensación de que cada vez estamos más concienciados con cuidar el medio ambiente.

Y lo digo sobre todo porque cada vez veo a más gente hacer gestos como cerrar el grifo mientras se ducha, apagar la luz al salir de la habitación o, por ejemplo, reciclar. Que son gestos pequeños, pero que suman.

Yo por ejemplo el otro día me hice en casa unos San Jacobos y el aceite usado lo metí en una botella de plástico para darle una segunda vida. Ya le digo, que con cosas como estas, tan sencillas, tan del día a día, aportamos nuestro granito de arena a tener un mundo mejor. Pues el otro día descubrí que otro de esos gestos puede ser llenar el depósito del coche.

El pasado fin de semana cogí el coche y como tenía el depósito casi vacío me tocó repostar. Cuando llego, veo en el surtidor que hay un combustible que no conocía y que ponía que era “100% renovable” y claro, a mí me picó la curiosidad. ¿Qué es eso de combustible renovable?

La cosa es que Repsol, que lleva muchos años investigando este tema, ofrece combustibles renovables hechos a partir de residuos orgánicos. Esto significa que su uso ayuda a reducir las emisiones de CO2 del transporte.

En 'Herrera en COPE' hemos querido saber más de este combustible y hemos ido a una estación Repsol en Madrid para averiguar cómo funciona en el motor de los coches y si podemos repostar tal y como lo habíamos hecho hasta ahora.

Patricia Rueda es gestora de combustibles renovables de Repsol y le pregunté todas las dudas que tenía.

Me imagino que la gente que vea por primera vez la pegatina “diésel 100% renovable” en un surtidor se preguntará muchas cosas y yo creo que después de esta conversación, no le quedarán interrogantes.

Patricia Rueda, Gestor Combustibles Renovables - Repsol





En concreto, nos contó que "un combustible renovable es aquel que está producido a partir de materia agrícola 100% renovable. Con 0,9 litros de aceite de cocina usado, producimos un litro de combustible renovable".

La gestora de combustibles renovables de Repsol también ha querido explicarnos qué es un residuo orgánico. "Restos de poda, todos los residuos agrícolas o forestales", indica.

¿Y cuál es la principal ventaja de los combustibles renovables?

"Que la pueden utilizar todos los vehículos. Es una alternativa real e inmediata que reduce los emisiones de CO2. Mismas prestaciones y mismos beneficios".

Rueda ha invitado a los indecisos a que acudan a una estación Repsol. "Ellos mismos se van a convencer de que es una solución real, inmediata y beneficiosa para el medio ambiente".

Ya conocemos la opinión de un experto y nos queda claro que este es un combustible que tiene las mismas prestaciones que el combustible tradicional. Esta opinión es importante, claro está, pero nosotros queríamos saber qué piensa el usuario final, alguien como usted o como yo.

En la estación de servicio a la que hemos ido estaba Cristina. Ella tiene un coche diésel y nos ha contado su experiencia, que yo estoy seguro de que sirve a muchas personas.

Le hemos preguntado cosas que cualquier conductor se preguntaría: si hay que poner algún filtro en el coche, si cambia la potencia del motor con este combustible, si dura lo mismo… y por lo que nos cuenta, la experiencia ha sido muy buena.

"Estoy encantada; mejor que esto, imposible", cuenta Cristina, consumidora de combustible renovable

Cristina nos ha contado que ya es la tercera o cuarta vez que utiliza combistible renovable. "Estoy encantada, me he enterado por la radio y una vez vine aquí a la estación. El gerente me estuvo diciendo que el combustible reduce las emisiones de mi vehículo y mejor que esto, imposible. Recorro 20 kilómetros para ir al trabajo".

Una de las cosas que más le ha gustado es que no ha tenido que hacer nada. "Ahora, hago lo mismo, no le he tenido que hacer completamente a mi vehículo. Vengo, aunque tenga mi depósito a medias, y echo mi combustible renovable".

Algo que nos llama mucho la atención es que este combustible se puede echar directamente en el depósito, sin hacer ninguna modificación en el coche. A día de hoy se puede repostar diésel 100% renovable en 60 estaciones de servicio Repsol en el país, pero antes de que termine 2024 serán más de 600.

Y para muestra, un botón. Hemos acompañado a Cristina mientras llenaba el depósito. Cristina es un ejemplo de esas personas que están concienciadas con el medio ambiente y por eso utiliza combustible 100% renovable.

Mientras estábamos haciendo este reportaje muchos conductores pararon para rellenar el depósito. Uno de ellos era Alejandro, un motorista que aún no conocía este carburante y no sabía que rellenar el depósito con este combustible 100% renovable ayuda a reducir la huella de carbono de tu vehículo.

Es posible que si usted está escuchando este reportaje se anime a usar este nuevo combustible.





"El cliente viene siempre con mucha curiosidad"

Alejandro le ha contado a Alberto Herrera que no sabía que el combustible renovable era compatible con cualquier tipo de vehículo o moto. Y, al enterarse, ha indicado que "se podría probar claramente a ver qué tal".

Hemos hablado con usuarios, expertos... ya sólo nos falta escuchar la voz de quien se encarga de proveer este tipo de carburante.

Samuel Pascual es el responsable de la estación de servicio Repsol situada en la C/ Arturo Soria 175, en Madrid, una de las primeras en tener estos combustibles 100% renovables. Como le decía, ahora son más de 60 las estaciones Repsol que lo suministran, pero superará las 600 a finales de 2024.

Samuel, como pionero de esta experiencia, nos cuenta cómo ha sido este proyecto piloto.

Al comienzo de su intervención, Samuel ha explicado que "el cliente viene siempre con mucha curiosidad y más dudas que curiosidad. Le explicas el proceso de la elaboración del combustible desde la materia prima inicial y al final sale convencidos".

Además, dice que le sorprende porque hay cierta conciencia con el medio ambiente.

Ya lo saben, el combustible 100% renovable. Disponible en 60 estaciones de Repsol. Y pronto en 600.