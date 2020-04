El Colegio de médicos se personará como acusación en casos de contagio por mascarillas defectuosas

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos se personará como acusación particular en todos los casos en los que un sanitario se haya contagiado por coronavirus por el uso de mascarillas defectuosas. Así lo ha asegurado este miércoles Serafín Romero, presidente de este organismo, en una entrevista en "Herrera en COPE". Romero ha asegurado que llevan denunciando desde el origen de pandemia la falta de material de seguridad en hospitales y resto de centros sanitarios. "Ha sido un gran problema y uno de los temas que tendremos que evaluar con tranquilidad una vez pase esta situación. El índice de sanitarios contagiados no es sostenible y esto ha generado una situación de indignidad entre los profesionales. Y cuando parecía que empezaba a haber equipos, saber que se han estado usando mascarillas defectuosas ha provocado mayor malestar y desconfianza. Esto nos ha llevado a pedir responsabilidades y a presentarnos en cualquier causa allí donde ha habido un contagio por el uso de estas mascarillas. Todos los colegios de España estamos atentos ante esta situación", ha señalado.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha cuantificado en 400.000 las mascarillas defectuosas que el Gobierno ha repartido y que se han estado usando durante diez días por los sanitarios. Una situación que ha llevado a que muchos de estos profesionales hayan tenido que ser puestos en cuarentena ante el riesgo de haberse contagiado.

Serafín Romero también ha denunciado que el Cgcom no forma parte de la comisión de expertos que guía al gobierno en esta crisis sanitaria y que sólo han contado con su opinión "de forma transversal" para las indicaciones otorgadas a los sanitarios. Tampoco entiende que los profesionales de la salud no estén siendo sometidos a tests. "Ya sabemos que el mercado se ha alterado pero no podemos seguir sin conocer la realidad sobre la propagación. Necesitamos que los sanitarios sean testados para controlar mejor la pandemia y hacer escenarios futuros", ha concluido.