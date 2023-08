Cocero analiza la reunión entre Feijóo y Sánchez: "No estaba por la labor ni siquiera de acudir"

La esperada reunión entreSánchez y Feijóo fue un visto y no visto. Sánchez llegó, se hizo una foto, escuchó la propuesta de Feijóo y se fue “con viento fresco”. Así ha comenzado el analista y consultor político Enrique Cocero su análisis en la 'Pizarra' de 'Herrera en COPE'.

Porque ayer Alberto Núñez Feijóo "propuso un pacto de gobernabilidad"a Pedro Sánchez basado en dos básicos. El primero, un conjunto de seis pactos de Estado que ponga a nivel común las cuestiones estructurales en nuestro país. El segundo, un límite temporal de mandato: "o bien se consiguen poner en marcha los seis pactos en dos años o se acaba la legislatura. Esto obligaría a ambos partidos a maximizar el tiempo para dejar una nueva base política y organizativa", ha explicado Cocero.

"Pero Pedro Sánchez no estaba muy por la labor" – y por las señales que fue dejando – "ni de pactar ni de ni siquiera acudir a esa reunión". A lo mejor iba con el recuerdo del cara a cara "y quiso dar serenidad", porque no reservó más de una hora para ese encuentro y "no hizo declaraciones después ni en el Congreso" – donde le corresponde como diputado – "ni en Moncloa", lugar en el que – para marcar diferencias – hizo las declaraciones después de la audiencia con el Rey.

Comentaba Enrique Cocero que "lo mismo lo hizo para que se evidenciara que él y el Rey tiene palacio, pero olvida que no acudió a la Zarzuela como presidente del Gobierno sino como diputado". Declaraciones hubo, y las hizo Pilar Alegría que al menos "tuvo el coraje de no hacerlo desde el Ministerio de Educación".

Pero aquí es "donde yace la materia"según Cocero. Primero, que Pedro Sánchez "quiso evidenciar desprecio hacia el Partido Popular a través de ignorar a la opinión pública y a los periodistas". Que – agregaba el analista – lo mismo en los próximos días y para compensar, da una entrevista "en un medio afín". Segundo, que vinieron Alegría y también Rufián por su lado con un juego de palabras compartido, una suerte de “mira lo que se me ha ocurrido, ah, pues voy a usarlo yo también”. Me refiero a aquello de “pasar de derogar el sanchismo a rogar al sanchismo”.

Y "no me llama la atención por el juego de palabras – que en fin – sino por la posición a nivel de comunicación que establece". Busca poner a Pedro Sánchez en una situación de superioridad, "algo que le pega al personaje, pero el planteamiento del PSOE es como si la presidencia – en todo caso – se cediera, no se ganara."

Entiende Cocero que hereda de aquello de la coalición de progreso "que el PSOE da por hecho desde el 23J". Pero olvidamos que Pedro Sánchez no tiene el encargo del Rey por dos motivos. Uno, "no ganó las elecciones" y dos, "no pudo demostrar que tenía apoyos para acometer una investidura".

De hecho, "hoy no los tiene", porque lo de encajar la amnistía – que ya evidenciamos que es condición necesaria para llegar a un pacto – "estará en trámite, pero no está resuelta". Y ahí es donde está "lo que el PSOE oculta con toda esta puesta en escena", explicaba el consultor. Mientras tiene "algo tangible de lo que hablar", prefiere distraer "con la condescendencia" y obviar dónde están en la negociación con los partidos independentistas.

Bueno, eso "y lo de nombrar a Vox, porque que no decaiga. Eso se da por descontado", ha concluido Enrique.