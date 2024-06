Un catedrático de Economía, sobre la reducción de la jornada que propone Díaz: "Está basado en una falacia"

En el ámbito económico, hay muchos frentes abiertos en España. Por ejemplo, hay un asunto que ha introducido Sánchez en el Congreso y que tiene que ver con el crecimiento económico del país. Y luego tenemos el debate sobre si el Gobierno está introduciendo medidas sociales para activar la 'alerta electoral' ante la situación en Cataluña.

Para reflexionar sobre estos temas, hablamos en 'Herrera en COPE' con José Emilio Boscá. Es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA.

Al comienzo de su intervención, ha hablado sobre el interés del Gobierno en prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos. Explica que no ve mucho sentido económico a estas medidas. "Todo este tipo de iniciativas ya no deberían mantenerse. En España, ha habido una cierta subida de los salarios reales, las pensiones, y no parece muy razonable mantener estas medidas porque muchas de ellas, como la bajada del IVA en el aceite, no se sabe el efecto que van a tener", cuenta Boscá.

Este experto económico, por otra parte, explica que no conoce la ley de la cadena alimentaria, pero "esto debería estar en el tribunal competente y no ser objeto de análisis político. Si de verdad alguien sospecha de que alguien en la cadena de suministro está llevando a cabo prácticas contra la competencia, esto tendría que estar en los organismos pertinentes".









Preocupa la productividad. Es uno de los debates que está encima de la mesa. Respecto a este asunto, indica que "las cosas se pueden medir de muchas formas. Si uno mira los datos del PIB, no podemos sentirnos orgullosos. Si miramos el PIB per cápita, nos damos cuenta de que solamente crecimos 1,2 puntos".

"A medio y largo plazo, esto no se sostiene en una economía de mercado"

Denuncia que "la productividad no crece y no compensa la caída de las horas por ocupado. Es decir, trabaja mucha más gente, pero trabajan menos horas en promedio. Y eso no compensa que la productividad esté en niveles de crecimiento tan bajos".

Por último, habla José Emilio Boscá sobre la reducción de la jornada laboral. Una de las medidas 'estrella' de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Explica que "si uno mira dentro de España, las regiones más productivas, como el País Vasco, se trabaja menos horas que Extremadura o en Andalucía. Y eso es un hecho. No hay tanta diferencia como en España y Alemania, pero la causalidad es 'sea usted más productivo'".

Prosigue su discurso indicando que "si lo queremos hacer al revés, es algo que va a llevar a un mundo que no sabemos cuál es. No se puede obligar a las empresas a reducir las horas, a pagar lo mismo sin que tengan algún tipo de ajuste intento. Y a medio y largo plazo, esto no se sostiene en una economía de mercado". Por tanto, está basado "en una falacia. El intentar reducir las horas para repartir el empleo no funciona".