Carrizosa, en COPE: "Me sentaría con el diablo para echar a los independentistas y que Cs esté en el gobierno"

Carlos Carrizosa, candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que “el independentismo sabe que el radicalismo sí que irá a votar”, por lo que están movilizando a los suyos para ganar las elecciones. “Tenemos un problema que es la desafección hacia la política y el miedo a la pandemia”, que está provocando que haya “un 36% de indecisos y una bolsa grande de personas que no han decidido si ir a votar”. Por eso, ha animado a los constitucionalistas a movilizarse porque “somos más”.

El dirigente ha dicho que los medios públicos catalanes han animado a los ciudadanos a que presentasen objeciones para no formar parte de las mesas electorales. “Todos los mensajes que desde el independentismo se lanzan son para desincentivar la participación y para sembrar el miedo. Si ganan lo darán por bueno y si pierden deslegitimarán el resultado”, ha sentenciado.

A su juicio, el independentismo cree que “ahora podría llegar el momento del constitucionalismo” debido a su gestión de la pandemia y de la economía, por lo que solo “la abstención les podría salvar”.

Carrizosa ha dicho que Carmen Calvo “no se cree” que Illa, si tiene ocasión, no pacte con el independentismo porque “dijo que tenían la puerta abierta a ERC”, por lo que los “vetos cruzados” entre el PSC y ERC son “mentirijillas de campaña”.

El candidato de Cs ha dicho que los independentistas temen que si entra un gobierno diferente “y levanta las alfombras, se les puede acabar el manejar las instituciones”, por lo que los independentistas pactarán entre ellos si pueden. “El PSOE nunca ha sido ambicioso, siempre han querido pactar con ellos”, por lo que intentarán un nuevo tripartito.

EL PSC PACTARÁ CON ERC

Carrizosa ha dicho que su votante es “muy selectivo y bastante despolitizado” y que “está enfadado con la política”. Aunque entiende “la frustración y el desánimo de grandes capas de la población catalana que vieron que el triunfo de Arrimadas no sirvió para hacer gobierno”, ha pedido que se les “juzgue por la oposición” porque “sin apoyos nunca vas a poder gobernar y quedas relegado al papel de la oposición”.

Por otro lado, ha dicho que Cs no quiere “dar un apoyo a un gobierno externamente, sino estar en el gobierno”. En este sentido, ha dicho que “un gobierno de los socialistas y de Podemos es con el apoyo de ERC porque Podemos ya lo ha dicho” y lo han manifestado así en el Congreso cogiendo la mano de Bildu y de ERC y no la de Cs.

“Me sentaría con el diablo para echar a los independentistas. Pactaré un gobierno en el que pueda estar Cs” porque “somos un partido de centro y podemos pactar a la izquierda y a la derecha”, ha manifestado Carrizosa.

Por otro lado, el candidato de Cs ha condenado los ataques sufridos por Vox el fin de semana en Cataluña. “A mí me han pegado, me han escupido, me han tirado cerveza... Estos que se llaman antifascistas son lo más totalitario que hay”, ha sentenciado.