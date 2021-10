Los jóvenes 'pasan' del carné de conducir: un 40% menos de nuevos conductores en doce años

A los jóvenes ya no les atrae tener carné de conducir. Pese a que para anteriores generaciones era una prioridad nada más cumplir los 18 años, los que estrenan ahora la mayoría de edad no tienen como objetivo preferente tener un coche y poder conducirlo. Los datos, facilitados por la DGT, son claros. En 2007 se sacaron el carné 790.053 personas. En el año 2019, antes de la pandemia, 491.000. Es decir, en apenas doce años el número de nuevos conductores ha caído un 40%. Especialmente es reseñable el descenso entre los más jóvenes. Entre los que tienen 18 y 20 años ha bajado un 28%, entre los que tienen 21 y 24 años un 37% y entre los que tienen entre 25 y 29 la caída es nada más y nada menos que de un 55%.

¿Por qué ya no es prioritario para la gente joven tener un carné? Los expertos apuntan a las numerosas alternativas que existen actualmente a tener coche propio, especialmente en las grandes ciudades. Desde un buen sistema de transporte público hasta opciones de compartir vehículo a la hora de viajar como puede ser Bla Bla Car u otras webs. También pesa mucho lo que cuesta mantener un coche, si se tienen en cuenta los seguros, la gasolina, el parking, los arreglos... Además, muchos jóvenes son mileuristas y convertirse en nuevos conductores supera fácilmente los 800 euros en gastos. Por último, la conciencia ecológica es también un aspecto muy a tener en cuenta.

María tiene 29 años, vive en Madrid y no tiene coche. "Yo me muevo en transporte público y andando. Sacarse el carné es muy difícil y muy caro. No estoy dispuesta a comerme atascos o pagar por un garaje. Y si además aporto mi granito de arena para que haya menos contaminación, mejor", asegira la joven.

Fernando Lara, profesor de autoescuela, no cree que el precio para sacarse el carné pueda ser un impedimento para los jóvenes. "Hay que desembolsar bastante dinero en muy poco tiempo, pero si valoramos que el carné te dura casi toda la vida es una inversión muy rentable", asegura. Él cree que la falta de herencia de viejos vehículos debido a los factores medioambientales y las numerosas alternativas para el transporte, especialmente en las grandes ciudades, tienen un papel más decisivo. En todo caso, sí considera que la gente acabará apuntándose a las autoescuelas para sacarse el carné. "Nosotros estamos convencidos de que el alumno vendrá una vez cumplan unos 25 años. Y entonces se lo querrán sacar lo antes posible", sentencia.