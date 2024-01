Carlos Herrera señala cuál es el único producto que nunca compra en el supermercado: "Repugnante"

Todas las mañanas vivimos en directo el paso de 'Poniendo las Calles' a 'Herrera en COPE', un encuentro radiofónico entre dos Carlos, 'El Pulpo' que ya recoge el campamento, y Herrera, que ya se muestra listo y dispuesto para comenzar un día más al frente del programa líder del 'prime time' de la radio en España. Este momento, que disfrutan los más madrugadores, suele dar pie a anécdotas e historias que no todo el mundo conoce. Un espacio donde Carlos Herrera se muestra tal cual es.

Un día en el supermercado con Carlos Herrera

'El Pulpo' conoce a Carlos Herrera desde hace años. Es por ello por lo que no ha dejado pasar la oportunidad este martes de recordarle una anécdota que vivieron juntos: "Un día hay que contar, me tienes que dar el permiso porque si no, yo no lo cuento, tu reacción cuando viste que en el carrito en el supermercado te metimos una pastilla de mantequilla", ha relatado, haciendo alusión a un momento en el que expusieron a Herrera a un producto alimenticio sobre el que ya ha expresado su animadversión en repetidas ocasiones: "Cómo cogiste esa mantequilla, que no la querías ni tocar", le ha recordado Carlos Moreno.





"Ni tocar", ha confirmado un Carlos Herrera que se ha mostrado asqueado tan solo por escuchar la resonancia de la palabra mantequilla: "Detritus... yo no compro detritus y en mi carro no va el detritus. Si lo quiere comprar otro, allá cada uno con lo que haga. En mi cocina no, desde luego", ha explicado, dejando claro que la mantequilla no es algo que podamos encontrar en la cocina de Carlos Herrera.

'El Pulpo', en vistas de que el tema se animaba, le ha querido insistir: "Es odio absoluto hacia la mantequilla, no la puedes ni ver", una afirmación a la que Carlos Herrera ha respondido de forma categórica: "Es el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano", dándole un portazo a su uso prácticamente definitivo.

¿Cómo hacen los huevos fritos los americanos?

En otro momento de este puente entre programas que vivimos cada mañana en COPE, 'El Pulpo' ha querido recordar una brevísima anécdota a raíz de la canción que estaba sonando en ese momento: "La primera vez que te puse esta canción, Herrera, me dijiste, esta es la manera que en América se hace un huevo frito. El 'upside down', es darle una vuelta y luego otra", una técnica que, casi como la mantequilla, le parece un tanto absurda al director de 'Herrera en COPE'.





"Sí, exactamente, el 'upside down' que es una forma tremenda de joder un huevo frito", ha explicado de forma clara. "Lo hacen con muy poca grasa, aceite o mantequilla y luego le dan la vuelta. Eso es el 'upside down' y te queda un huevo frito de mierda", un huevo frito que esperamos no tengan el disgusto de probar.