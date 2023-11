Carlos Herrera tiene que cortar el programa por la foto que le acaban de mandar por WhatsApp: "No sabes..."

La radio en directo da lugar a mensajes espontáneos y situaciones que no esperan que ocurran. En esta ocasión, Carlos Herrera ha protagonizado un momento de lo más inesperado cuando ha revelado, en pleno directo, el mensaje de WhatsApp que acababa de recibir. Descubre de qué se trata en el siguiente audio.

Audio





Alberto Herrera ha preguntado a los fósforos por nombres ingeniosos de bares, restaurantes, clubes de fútbol, entre otros. Los colaboradores de 'Herrera en COPE' compartían sus propias anécdotas sobre este asunto, cuando Carlos Herrera ha interrumpido la conversación por el mensaje que acababa de recibir.

"Acabo de recibir una foto que me envía Fernando Salaverri con Demis Roussos que no sabes quién es quién", confesaba el comunicador en pleno directo, provocando las risas de sus colaboradores. "No se puede diferenciar uno del otro", comentaba Alberto Herrera sin poder evitar reírse a carcajadas.

En este punto, el comunicador ha querido describir la imagen entre el productor y experto musical y el músico para ayudar a que oyentes y colaboradores pudieran imaginársela. "Era una época en la que Fernando llevaba el pelo largo y la barba igual que Demis Roussos", detallaba.

Carlos Herrera recibe un mensaje de un importante empresario

No es la primera vez que el comunicador revela en el programa un mensaje que acaba de recibir. En marzo de este año, Herrera analizaba la decisión de Ferrovial anunciaba de trasladar su sede social a Países Bajos y cotizar también en Estados Unidos. La ejecutiva de Sánchez ha mostrado un "cabreo desmesurado, teatralizado fuera de lugar, que denota nervios y desconocimiento de lo que iba a pasar, además de pánico a que el ejemplo cunda en otras grandes multinacionales españolas".

Tras el análisis, Beatriz, desde Cataluña, le planteaba a Carlos Herrera un interrogante al respecto: "¿No tendrá esta gente que se mueve a un nivel tan altísimo algún tipo de información que nosotros no sepamos? Por ejemplo, que va a ser imposible echar a Pedro Sánchez. Es que es muy raro, si queda nada, ya ha aguantado el tirón, qué raro".





Para responder a la pregunta de la oyente, Herrera revelaba, en directo, el mensaje que había recibido de "un importante empresario español", que decía lo siguiente: "Sin querer entrar ni valorar decisiones internas de empresas, hay que tener en cuenta que se producen ataques directos a los empresarios, hay inestabilidad normativa, estatuto de trabajadores, coste del despido, ERES, salario mínimo profesional para contratos de servicios, una presión fiscal más alta de Europa, pagamos mucho menos por la economía sumergida. Tenemos que ser responsables todos y también quienes tienen el Boletín Oficial del Estado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El WhatsApp de un catalán no independentista a Carlos Herrera

En 2017, en pleno conflicto catalán, era un joven de Cataluña no independentista el que enviaba un mensaje al director y presentador de 'Herrera en COPE'. "Quiero leerles la nota que me enviaba un amigo catalán muy significativa", decía el comunicador antes de leer el mensaje en sí mismo.

"Todo esto que está pasando es más duro de lo que parece. El mundo en el que crecí se ha desmoronando. Y el mundo que construí también. Y el que venga ya no será el mío. Porque ha caído aquello que pensaba que nunca caería. Aquellas cosas del día a día que daba por hecho que siempre estarían ahí. No tenemos donde cogernos porque han desaparecido los soportes. Me he dado cuenta yo ya, pero mucha gente no. Cuando se den cuenta estaremos delante de una sociedad frutada, y sin referentes, para ir a ninguna parte. Todo, muy duro, peligroso y frustrante".

Una situación que cobra gran actualidad siete años después, tras el pacto entre PSOE y Junts para aprobar una ley de amnistía a los implicados en el conflicto catalán.

?? ¿Qué ocurrirá una vez se apruebe la ley de amnistía? Las tres claves de los posibles recursos contra la norma



?? Hablamos con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, que nos explica las consecuencias de la ley ?? https://t.co/YG9m34YDkJ — COPE (@COPE) November 12, 2023