Carlos Herrera, sobre don Juan Carlos: "¿Quién es un gobierno para decidir que no puede volver a su casa?"

El Rey Juan Carlos anunció que, tras resolverse sus problemas judiciales, tenía la intención de regresar de manera esporádica a España, país sobre el que reinó, pilotó la transición hacia la democracia y vivió junto con su familia. Uno de los periodistas de este país que mejor conoce la información alrededor del que fuera jefe del Estado es Carlos Herrera, quien ha podido incluso visitar a don Juan Carlos en los Emiratos en los que reside.

A pesar de que su regreso a España puede estar más cerca que nunca, lo cierto es que, tal y como ha contado Álvaro Nieto en 'Herrera en COPE', desde la Moncloa no se ve con buenos ojos el regreso del Emérito. Una circunstancia que ha provocado un acalorado análisis de Carlos Herrera, quien no daba crédito ante la postura del gobierno de España.

¿Quién impide el regreso de don Juan Carlos?

"Solo por esa razón debería venir", ha criticado Carlos Herrera tras escuchar el análisis y la información de Álvaro Nieto. Y es que el director de 'The Objective' ha asegurado que "Siempre se nos dijo que no podía regresar hasta que no estuvieran sus problemas resueltos y ahora el Gobierno se saca de la manga la idea de que no puede pisar la Zarzuela".





Herrera se ha reafirmado en que, en su opinión, "solo por esa razón debería, además, presentarse en la barrera de Zarzuela y sacar la cabeza por la ventana y decir: «Hola, ¿qué tal? ¿Me abrís?»", ha explicado el presentador.

"Pero vamos a ver, qué es esto de que no pueda volver a su casa. Pero esto, además quién lo dice, quién lo decide. ¿Quién es un gobierno para decidir que no puede volver a su casa? En todo caso, tendrá que ser el actual jefe de la Casa Real y a través de la Casa del Rey decirle o no decirle. A mí me cuesta mucho creer que Felipe VI le haya dicho a su padre: «Tú no puedes venir aquí a la casa porque yo no quiero que vengas»", ha analizado Carlos Herrera, molesto ante la nueva postura de Moncloa para impedir que don Juan Carlos regrese a España.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Te puede interesar: