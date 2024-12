Carlos Herrera sigue siendo la voz más influyente de la radio española.

Herrera en COPE vuelve a demostrar su fortaleza con 2.608.000 oyentes diarios que eligen este programa para informarse, buscar el mejor análisis y disfrutar de entrevistas exclusivas.

Además, los oyentes eligen a Carlos Herrera para escuchar las opiniones más relevantes de colaboradores que analizan como nadie la actualidad: Jorge Bustos, Carmen Martínez Castro, Marc Vidal, Pilar García de la Granja, Teodoro León Gross, Álvaro Nieto o Antonio Naranjo.

Y junto a los colaboradores, en Herrera en COPE, destacan los protagonistas de la actualidad. Con entrevistas que no se pueden escuchar en ninguna otra emisora.

Víctor de Aldama, con Carlos Herrera

El bautizado por la UCO como “nexo corruptor” de una presunta organización criminal, que está siendo investigado por varios casos ilegales de adjudicaciones, mordidas y pagos en B, rompió su silencio con Carlos Herrera en una entrevista exclusiva y con repercusión mundial.

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, respondía en exclusiva en Herrera en COPE al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este le acusara de ser un "delincuente" y un "personaje".

Víctor de Aldama es, en estos momentos, una de las figuras más temidas por altos cargos del Gobierno. Sobre su seguridad personal habló con Carlos Herrera a quien confesó sentirse "indefenso": "No tengo ningún tipo de protección, me siento indefenso, también entiendo o quiero entender que en este momento cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio".

Álvaro Morata, con Alberto Herrera

Además, Álvaro Morata, capitán de la Selección Masculina de Fútbol y campeón de la pasada Eurocopa, desvelaba al mundo los episodios de depresión que había vivido recientemente. Y lo hacía, en exclusiva, en Herrera en COPE.

El futbolista se confesó ante Alberto Herrera, los “ataques de pánico” y las situaciones difíciles que le llevaron finalmente a tomar la decisión de abandonar España y el Atlético de Madrid para marcharse a la ciudad italiana de Milán.

El delantero se refirió también a las críticas que recibió durante las semanas de la Eurocopa, cuando se cuestionó tanto su capitanía como su titularidad en el equipo de Luis de la Fuente. Y no solo en el terreno de juego, sino en la propia calle, cuando estaba con su mujer o disfrutando con sus hijos.

Herrera en COPE, en el epicentro de la DANA

400 litros por metro cuadrado en algunas zonas, más de 1.000 militares de la UME desplegados, carreteras cortadas, puentes destrozados, antenas caídas, zonas sin cobertura. Esta es la situación que dejó la DANA a su paso por Valencia, Castilla-La Mancha o Andalucía, lugares a los que se desplazó el equipo de Herrera en COPE para escuchar y hablar con los afectados.

Carlos Herrera y Alberto Herrera conocieron, de primera mano, cómo habían vivido cientos de personas esas horas tan críticas.

Juan Lobato, con Carlos Herrera

La misma mañana en la que se filtraba que el documento que custodiaba, teóricamente, el Fiscal General del Estado en el cual se reproducía el email confidencial que el abogado de González Amador, pareja de Díaz Ayuso, había enviado a la Fiscalía para negociar una resolución a los problemas con el fisco, Juan Lobato desmentía con Carlos Herrera que Moncloa se lo hubiera enviado a él.

Lobato confirmó que fue la jefa de gabinete de Óscar López la que le brindó esa información aunque "no se puede decir que sea Moncloa porque, ella en ese momento trabajaba en Moncloa, pero desde dos años antes, es mi secretaria de política institucional y con la que preparo esas sesiones de control".

TODO LO QUE PASA, LO ESCUCHAS EN HERRERA EN COPE

Estos son solo algunos ejemplos de lo qué sucede cada mañana en Herrera en COPE, el programa que sigue siendo una referencia para millones de personas que confían en Carlos Herrera, Alberto Herrera y todo su equipo.