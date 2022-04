La profecía de Carlos Herrera si Sanidad prohíbe vino y cerveza en los menús: "Los muertos más..."

El ministerio de Sanidad ha propuesto que tanto vino como cerveza desaparezcan de los menús de bares y restaurantes. ¿El objetivo? Modificar los hábitos de vida de los ciudadanos para evitar la proliferación de enfermedades cardiovasculares. ¿La reacción de la ciudadanía? En la sección de 'Herrera en COPE' en la que los oyentes toman protagonismo lo hemos podido comprobar, con un Carlos Herrera que, aunque irónico, se ha mostrado contrariado por la propuesta.

Herrera no se puede contener y lanza su vaticinio

La medida ha estado acompañada por mucha polémica y Herrera no ha podido contener un vaticinio que ha visto claro de concretarse esta presunta prohibición, que Sanidad ya habría retirado: "Sanidad quiere que seamos los muertos más sanos del cementerio, me parece maravilloso", ha vaticinado el comunicador de COPE con cierta ironía.

Y es que Herrera no podía más que hacerse la siguiente pregunta: "Sacar el vino y la cerveza de los menús del bar, yo no sé quién ha sido el genio que ha tenido esta idea", un genio que, siendo quien fuese, ya ha reculado, puesto que Sanidad ya no incluye esta polémica recomendación.

Sanidad recula y ya no señala a los bares por el alcohol

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han aprobado este miércoles la Estrategia de Salud Cardiovascular (Escav), en la que recomiendan promover la dieta mediterránea en la restauración, pero sin hacer una mención explícita al consumo de alcohol como hacían en su propuesta inicial con la cerveza y el vino.





El borrador de la estrategia incluía un párrafo en el que se planteaba la colaboración "con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable, sin incluir en ella el consumo de alcohol".

Sin embargo, en el texto definitivo que ha salido adelante en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha eliminado esta mención explícita al alcohol, de esta forma, el párrafo queda "con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable".

La relación entre consumo de alcohol y problemas en el corazón

La estrategia sí recuerda los efectos nocivos del alcohol para la salud cardiovascular y mantiene el resto de alusiones que hacía el borrador a esta sustancia; el motivo de eliminarlo es hacer el consejo más genérico, pues el plan inicial no tenía en cuenta otros alimentos no saludables. En la elaboración de la Estrategia han trabajado un Comité Científico formado por multitud de sociedades y especialistas como cardiólogos, médicos de familia, intensivistas o salubristas, y otro institucional integrado por técnicos de Sanidad y Consumo y de las comunidades

Lo que proponen los expertos en el documento, es el fomento de un estilo de vida saludable para evitar el impacto de las enfermedades cardiovasculares, que constituyen la principal causa de las muertes en nuestro país: en 2020, una de cada cuatro (119.853, el 24,3 %) se produjeron por este tipo de patologías, por encima de los tumores (22,8 %), según los últimos datos del INE. Y todo ello se ha agravado con la pandemia.

Ante este escenario plantean 32 objetivos divididos en 8 ejes centrales para reducir este impacto y promover la salud cardiovascular en la ciudadanía mediante el desarrollo de un "abordaje integral que facilite la adopción de estilos de vida y entornos saludables y sostenibles". Lo cual pasa por evitar los principales factores de riesgo de estilos de vida, todos ellos prevenibles -no como los biológicos, como la edad o el sexo, que no son modificables-: la alimentación no saludable, el sedentarismo y la falta de actividad física, el consumo de tabaco y de alcohol.





Con este propósito, recomiendan, entre una larga batería de consejos, "regular la presencia y contenido de alimentos y bebidas en las cafeterías y máquinas expendedoras de las instituciones de la administración pública y todos los centros educativos, públicos o privados, de forma que mayoritariamente se oferten productos saludables y bebidas libres de alcohol".

Abogar por políticas fiscales y de precios para promover una alimentación saludable, mejorar la regulación de la publicidad de alimentos, bebidas no saludables y bebidas alcohólicas o la de la oferta alimentaria de instituciones de la administración pública, incluidos centros sanitarios y deportivos, y centros educativos públicos y privados, son otras de sus propuestas.

El alcohol, recuerdan, ha sido asociado en el pasado con algunos beneficios en la salud cardiovascular, pero es "insuficiente para compensar la mortalidad por el conjunto de otras causas y, por tanto, debe ser considerado un factor de riesgo". De hecho, es la primera causa de mortalidad atribuible en el mundo en población de edad entre 25 y 49 años.

