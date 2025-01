Como cada viernes, Carlos Herrera habla con José Antonio Maldonado, meteorólogo, que desgrana el pronóstico del tiempo para los próximos días. También charlan sobre alguna que otra curiosidad que va más allá de la meteorología.... pero, antes que nada, vamos a mirar al cielo.

Maldonado advierte que, la próxima semana, llega una nueva y profunda borrasca llamada Éowyn. "Nos enviará nuevos frentes a la península. Habrá nieve por encima de los 1.600 o 1.700 metros. Soplarán vientos fuertes en Galicia, en las regiones cantábricas... en Murcia se alcanzarán 23 grados pero también llaman la atención los 21 de Gerona o Málaga. La inestabilidad, este sábado, será casi generalizada".

Lamentablemente, explica Maldonado, habrá poca posibilidad de nieve en Sierra Nevada.

"Irá bajando, a lo largo del sábado, la temperatura. Y el domingo, pues soplarán vientos de poniente. Un nuevo frente, enviado por esa borrasca, dará origen a numerosas y persistentes lluvias en Galicia y en otras zonas de la vertiente atlántica. Soplarán vientos de poniente que serán fuertes en muchas zonas", desgrana Maldonado a Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'.

Por tanto, no hay nada que pueda llamar la atención de este pronóstico; pues estamos teniendo fenómenos meteorológicos y temperaturas propias de un mes de enero, según afirma el meteorólogo.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Carlos Herrera saca a la luz su nuevo proyecto en televisión y pone fecha a su estreno: "Estoy grabando"

Tras conocer el tiempo para los próximos días, Maldonado contaba el plan que tiene para esta semana. "Estamos en vísperas de un cumpleaños. Del mayor de mis nietos. Tiene doble nacionalidad. Es norteamericano y español. Lo celebraremos", le cuenta a Herrera.

Él nació allí, indica. Pero se vinieron a España a los pocos meses.

En cualquier caso, "tener el pasaporte americano garantiza tener más protección en cualquier país del mundo. El Gobierno norteamericano protege a los suyos allá donde esté. Y el europeo es más disperso", reflexiona Herrera al hilo de la conversación que estaban ambos manteniendo.

Cambiando radicalmente de tema, Herrera le ha revelado a Maldonado y al resto de oyentes que está grabando para TVE "un programa que se llama 'En primicia'. Llevamos tres días rodando. Hoy tenemos que acabar de hacer unas imágenes por Sevilla. Un equipo muy competente y magnífico, de gente muy buena. He conocido a Lara Siscar, que es la presentadora de 'Informe Semanal'. Una persona encantadora. Me he llevado una grandísima sorpresa".

¿Y cuándo se estrenará? Responde el comunicador que le dicen que se emitirá en abril. "Lo veré con mucho gusto", asegura Maldonado.

Maldonado prosigue la charla diciendo que "el otro día vi el programa de Bertín Osborne y decía que era un gran cocinero".

"Será de comida para caballos, porque para personas...", bromeaba Herrera; dejando clara su opinión y concluyendo su charla con Maldonado; emplazándose ambos para la próxima semana.

DESCUBRE AQUÍ EL PRONÓSTICO DETALLADO DEL TIEMPO POR LA LLEGADA DE ÉOWYN

La llegada de un nuevo frente atlántico asociado a la borrasca Éowyn deja desde hoy precipitaciones en el oeste de Galicia, las cuales tenderán a extenderse a otras regiones del tercio noroeste peninsular e irán acompañadas de viento fuerte con rachas muy fuertes.

El remate de los frentes vinculados a la borrasca Garoé que afectaron a la Península los días previos y la entrada del nuevo frente dejarán un día de transición en el que predominarán los cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y Baleares, y nubosos en el resto, según pronosticó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aun así, se comenzarán a notar los efectos de la borrasca en el oeste de Galicia con lluvias que irán a más lo largo del día, pudiendo llegar a fuertes o persistentes en la mitad occidental, y que tenderán a extenderse a otras regiones del tercio noroeste.

CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS Lluvia

Las precipitaciones también podrán darse de una forma débil y dispersa en otros puntos de la mitad occidental peninsular y no se descartan en forma de nieve en montañas del noroeste, a una cota de en torno a los 1.600 y los 2.000 metros.

Los vientos soplarán del sur y suroeste en la Península y Baleares, moderados en general, con intervalos de fuerte o rachas muy fuertes en Galicia, entorno cantábrico y Ampurdán, y con la excepción del sudeste peninsular donde soplarán vientos flojos.

TE PUEDE INTERESAR Hace la mili en Barcelona, coincide con un joven de Galicia y no puede olvidar lo que le pasa en pleno servicio

En Canarias se prevén cielos con intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve y poco nubosos en el resto. En los vientos predominará la componente norte con tendencia a establecerse un alisio moderado.

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y montañas del cuadrante nordeste, con descensos en el centro oeste y regiones del Mediterráneo. Las mínimas, en aumento en Galicia, Cantábrico y Canarias, descenderán ligeramente en Baleares y en la mitad sur y el tercio este peninsulares.

Son probables las heladas moderadas en Pirineos, sin descartarse localmente débiles en otros entornos de montaña de la mitad norte.