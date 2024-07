Carlos Herrera revela el alimento que más asco le da incluir en una ensalada: "A los pollos"

En pleno mes de julio, el calor no da tregua en España. Cada uno tiene sus propios trucos para hacerle frente. Mientras los más afortunados cuentan con piscina o aire acondicionado en casa, otros echan mano del ventilador y de comidas y bebidas lo más refrescantes posible.

En 'Herrera en COPE', los oyentes han querido saber cuál es, para Carlos Herrera, el plato ideal para hacer frente al calor. Una pregunta que el comunicador ha contestado con total sinceridad.

"Empezamos a ingresar y dimos el paso": Mike and Mery, una pareja que narra sus viajes en YouTube Mike and Mery han pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar su proyecto en YouTube y la nueva novela de Mike 'El chico de la gorra' Redacción Herrera en COPE 22 jul 2024 - 16:43

"Me causa un cierto desorden cuando se utiliza el concepto de 'comida fresquita'", comenzaba diciendo, dejando claro que a Herrera no elige su menú en función del calor que haga.

Recordaba entonces su habitual reacción cuando le hablan de "una ensaladita fresquita con mucho maíz". "Yo digo: mira, échaselo a los pollos. A mí dame de comer", bromeaba, provocando las risas de los colaboradores del programa y dejando claro que no le gusta echarle maíz a las ensaladas.

?? Carlos Herrera desvela el motivo por el que se desvía en su recorrido del Camino de Santiago: "Esta tarde".



?? Sigue los pasos de Herrera en su particular diario radiofónico de un peregrino. https://t.co/KJpwSUikLM — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) June 27, 2024

Respecto a la bebida, Carlos Herrera apuesta por la manzanilla de Sanlúcar, aunque tiene otras muy buenas opciones: "Los vinos de denominación de origen Jerez-Sanlúcar, que incluso hay quien los mezcla con Seven Up o Sprite y hacen el famoso rebujito. Es como el tinto de verano, muy agradable"

"Cualquier bebida fresquita en su justa proporción y moderación, como todo en la vida. Y los vinos de mi amigo José Moro, de Valduero, de Goren", proseguía su discurso Carlos Herrera.

Escucha la opinión del comunicador al completo en el siguiente audio.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





El queso, otro alimento que Carlos Herrera calificaba de "repugnante"

El comunicador, en multitud de ocasiones, ha contado a sus oyentes aquellos alimentos que más le gustan o le disgustan. En el caso anterior, hablaba del maíz. Un producto que no le gusta nada incluir en una ensalada. Pero es que no es el único alimento que descarta en su día a día. En una entrevista para Tapas Magazine, indicó que el queso le parece repugnante.

"Los lácteos en general, la participación de los lácteos en la cocina me parece repugnante. Es verdad que a veces tengo que utilizar leche, pero tiene que ser poca y desnatada. Con el queso me pasa lo mismo. Sé que el queso culturalmente es una potencia, y a la gente le gusta mucho, pero yo no puedo. Si no huele, puedo tenerlo cerca; si huele, me tengo que ir a otra habitación", relataba.





A raíz de esto, Herrera también recordó una anécdota que vivió en un encuentro con un político. "Me acuerdo de una con un político muy querido, con el que había tenido alguna diferencia, y un amigo común nos juntó y me propuso que yo hiciera la comida... Le hice unos buñuelos de bacalao con miel de caña de Frigiliana extraordinarios, pero yo no sabía que odiaba el bacalao, y a mí nadie me lo había dicho. Parecía que lo había hecho adrede para decir: 'Ahora te vas a comer el bacalao'. Y fíjate si era educado, que se los comió. Si eso me lo hacen a mí con el queso, ya te digo que no me lo como".

Sea como fuere, luego también compartió que le encanta comer jamón y papas a lo pobre.

"Me gusta mucho el jamón, cuanto más bueno, mejor, pero fíjate a mí el éxtasis, me lo da la combinación de tres elementos que son los que hacen el plato casi nacional de Almería, que es donde yo me he criado. Son las papas a lo pobre: y eso es, pimiento, patatas y aceite, esa combinación de las tres no la ha podido superar nada de lo que haya probado en el mundo".