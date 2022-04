Carlos Herrera: "En el 90 % de posibilidades, los andaluces irían a votar en junio"

En la cabeza de Juanma Moreno Bonilla está convocar elecciones en el mes de junio, lo que significa que se debería anunciar la convocatoria ahora. Con el 12 y el 19 de junio como fechas posibles para que ocurra la votación. Una noticia que Carlos Herrera ha anunciado en COPE, afirmando que "en el 90 % de posibilidades, los andaluces irían a votar en junio". Desde el PP de Moreno Bonilla calculan que el votante puede estar más ilusionado en verano o después. Y ahora mismo el PSOE de la comunidad se encuentra en un momento delicado, con Juan Espadas, el candidato, sin despegar.

"Juan Espadas cometió un error de libro que el PP el va a recordar cada día", ha asegurado Herrera este lunes, y es que el comunicador apunta a que el líder socialista se planteó "hacer en Andalucía lo mismo que Sánchez ha hecho en España", con la diferencia de que "el talante de Espadas no es el de Sánchez. Es una persona de fiar, que no tiene nada que ver con ese farsante, embustero. Pero no despega. Se conforman con mantener los votos de Susana Díaz, una hecatombe para el PSOE en Andalucía", ha confirmado Carlos Herrera este lunes en COPE.