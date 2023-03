Carlos Herrera pone el foco en la "trampa" de la moción de censura a Sánchez: "El que desprecia a Tamames"

Estamos a una semana de la moción de censura a la que el economista RamónTamames se presenta como candidato. Este lunesMeritxel Batet salía a anunciar de forma solemne la fecha que ha fijado para su celebración y que tendrá finalmente lugar el próximo martes y miércoles, justo antes de que Pedro Sánchez emprenda dos viajes internacionales, uno a Bruselas, para participar en una reunión el Consejo de la Unión Europea y otro a Santo Domingo (República Dominicana), para asistir a la Cumbre Iberoamericana. Con las fechas minuciosamente elegidas, el líder del PSOE podrá acudir a ambas citas internacionales presumiendo de haber derrotado otra moción de censura en su contra.

Acelerón a la moción

En este sentido, según advertía Carlos Dávila en Herrera en COPE, Sánchez optaba por "acelerar" la moción al día 21 y no esperar a que pasara la Semana Santa para conseguir el "refrendo absoluto que va a recibir el sábado de su Comité Federal, nombrado a su mayor honra y gloria". Además, señalaba, lo "previsible" es que para entonces aún acuda a la moción "con sus dos ministras -Carolina Darias y Reyes Maroto-, candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas- y que por tanto aplace su relevo "hasta finales de mes".

Con la fecha establecida, ahora queda sobre la mesa conocer cómo se desarrollará la sesión en el Congreso. Ramón Tamames tiene 89 años. Según algunas fuentes, el expolítico habría consultado con la presidenta Batet si podría intervenir sentado, sin tener que permanecer de pie mientras se dirige al hemiciclo, a lo que esta le habría respondido afirmativamente.

Su ubicación, también está en el aire. Lo que parece claro que será la que facilite sus problemas de movilidad. Así, las posibilidades que se barajan y que se esperan aclarar a lo largo de esta semana son que hable desde un escaño, desde una mesa o un atril situado expresamente en la parte inferior del hemiciclo -como se hace cuando el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, habla desde su silla de ruedas- o incluso que intervenga desde la tribuna de oradores.

La advertencia de Carlos Herrera

Precisamente sobre la situación de Tamames, Carlos Herrera hacía una advertencia este mismo martes. "La tentación de hacer broma con la edad avanzada de Tamames es una de las trampas que encierra esta moción de censura, porque el que desprecia a Tamames por la edad, se estará retratando como personaje".

A Tamames "hay que escucharle y luego rebatirle y seguramente será un espectáculo de luz y de color, pero no adelantemos acontecimientos", añadía el comunicador de Herrera en COPE.

Sin noticias en el Congreso

Por lo pronto según adelantaba en Herrera en COPE,Carlos Dávila, todavía "el sábado (pasado) por la tarde, los encargados del mantenimiento del Congreso no tenían la menor noticia sobre la moción de censura a pesar de haber preguntado horas antes sí cabía la posibilidad de ir preparando el escenario".

Sexta moción en democracia

Solucionados todos estos pasos previos, y salvo sopresas, el martes y miércoles tendrá lugar la sexta moción de censura de la democracia, la primera con un candidato independiente y la segunda que impulsa Vox esta legislatura. Se debatirá 22 días después de registrarse, tan sólo un día más que su inmediata predecesora que tuvo como candidato a Abascal.

La que presentó Pedro Sánchez en mayo de 2018 sólo tardó una semana escasa en llegar al Pleno, y es que en aquella ocasión el PP optó por precipitar la fecha convencido erróneamente de que, tras aprobar los Presupuestos del Gobierno, la censura del PSOE estaba destinada al fracaso.

Más tiempo se tomó el PP de Mariano Rajoy y Ana Pastor con la moción de censura de Pablo Iglesias, que se registró un 19 de mayo y se debatió el 13 de junio, casi un mes después. La iniciativa de Podemos no tenía opciones de prosperar, pues no la apoyaba ni el PSOE, y el PP no tuvo prisa en debatirla.