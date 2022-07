Carlos Herrera aclara su papel en el fichaje de Lewandowski por el Barça: "No sé para qué hablo"

Robert Lewandowski ya es nuevo jugador del FC Barcelona. El delantero polaco ha dejado el equipo alemán, el Bayern, al que tantos éxitos ha dado durante las últimas temporadas y ha puesto rumbo a la Liga Española, donde ha reconocido que siempre ha querido jugar. Uno de los asuntos que más polémica está generando es el del precio del fichaje y cómo ha conseguido el club catalán poder abonar unas cantidades, en principio lejos de lo que muchos pensaban que podía pagar.

Carlos Herrera aclara su papel en el fichaje de Lewandowski

"Bueno, y Lewandowski en el Barça, vamos a ver", ha comenzado Carlos Herrera en el momento de conocer la última hora sobre la información deportiva. En ese mismo momento, se ha visto interrumpido: "¿Cómo lo habéis pagado, Herrera? ¿Te has enterado?", se le ha preguntado a Carlos Herrera en plena tertulia del programa, a lo que el director de 'Herrera en COPE' no ha tardado en responder: "No, yo no soy del Barça, perdón. Yo no he pagado nada", ha aclarado sobre su implicación en un fichaje que no ha sido tal.





En ese momento, ha sido Pilar García de la Granja quien le ha vuelto a preguntar: "Bueno, ¿y cómo lo han pagado? ¿Te has enterado, Carlos Herrera?", a lo que el propio Carlos Herrera ha replicado: "No lo sé, eso lo sabrá Mikel mejor que yo, pero es un jugador de 34 años, que no es un niño. Y ha fichado por tres [años]", ha apuntado el director de 'Herrera en COPE', señalando la edad de un jugador que ya ha vivido algunos de sus mejores años en el fútbol.

Mikel ha respondido así a Herrera, afirmando que, efectivamente, se trata de "un jugador de 34 años, pero es un jugador que te garantiza 20 goles cada temporada, por lo tanto, es un jugador que la va a venir muy bien al Barça", ha defendido. Pilar García de la Granja, de nuevo, le ha espetado a Carlos Herrera: "Además, qué nos vienes a decir tú de la edad, Carlos Herrera". Finalmente, Herrera, tras haber descartado su implicación monetaria en el fichaje y ver que el tema de la edad no preocupaba en la tertulia de 'Herrera en COPE', se ha limitado a decir: "Claro, claro, si yo no sé para qué hablo".

Lewandowski asegura que "el Barça ha vuelto"

El delantero polaco Robert Lewandowski ya está en Miami junto al resto de la plantilla del Barcelona después de que el pasado sábado se confirmara un principio de acuerdo por el ariete.

El polaco ha reconocido "estar muy feliz de estar aquí" y ha afirmado que para él "fue fácil decidir venir al Barça". El delantero considera que "el Barça ha vuelto" y cree que él puede ayudar al equipo a volver a situarse en una posición top en el panorama europeo.

Por otro lado, Lewandowski confiesa que "han sido días largos" que han terminado: “Espero que comencemos ganando y que empecemos bien. A mí me gusta ganar títulos y ahora comienza un nuevo capítulo en mi vida, nuevos retos”, ha declarado a los medios propios del Club.

El delantero ha explicado que "era una oportunidad también para mi privada" y que "siempre he querido jugar en LaLiga y en los equipos grandes". Además, ha reconocido haber hablado con Xavi Hernández: “He estado hablando con él y conozco su idea. Fue un gran jugador, tiene un gran futuro como técnico y yo quiero formar parte de eso”.

Acto de bienvenida

El Barcelona tiene preparado un acto de bienvenida para Lewandowski para la tarde de este lunes en la Barça Academy.





